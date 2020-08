Transfer-Klartext von Flick: Weitere Optionen "elementar"

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Hansi Flick (r.) wünscht sich weitere "Optionen" für den FC Bayern

Die Zukunft von Thiago und David Alaba (beide Vertrag bis 2021) ist weiterhin nicht final geklärt, die Leihspieler Ivan Perisic und Coutinho werden München Stand jetzt wieder den Rücken kehren. Vor dem Champions-League-Duell gegen den FC Barcelona (Freitag, 21 Uhr) ist beim FC Bayern noch längst nicht jedes Fragezeichen beseitigt. Coach Hansi Flick hat nun Stellung bezogen.

Wenn der FC Bayern München Spieler der Klasse von Thiago, Philippe Coutinho oder Ivan Perisic verliere, müsse man "diese Qualität ersetzen", fordert Flick im Gespräch mit der "Sport Bild". "Das wird nächste Saison, wenn wir über Monate alle drei Tage ein Spiel haben, elementar."

"Wir brauchen Optionen!", wird Flick noch deutlicher. "Aktuell haben wir den einen oder anderen Spieler, der mehrere Positionen spielen kann. Auf den Flügeln hat man jedoch Spieler, die sehr intensiv gefordert sind: Sprints, Eins-gegen-eins-Duelle. Da brauchen wir Wechselmöglichkeiten, eine große Auswahl", erklärt der langjährige Assistent von Bundestrainer Joachim Löw.

Konkret sei ein vierter Außenstürmer "optimal", grundsätzlich sollte zudem "in einem Kader jede Position doppelt besetzt sein", so Flick, der "20 gestandene Feldspieler plus vier Talente" als perfekte Kadergröße ansieht. Der Ex-Profi hat allerdings "großes Vertrauen", dass Sportvorstand Hasan Salihamidzic und sein Team "die richtigen Lösungen finden".

Fingerzeig in der Causa Alaba?

Auffällig: In der Reihe der Spieler, deren Qualität ersetzt werden müsse, nennt der Bayern-Übungsleiter nicht David Alaba. Ein Fingerzeig dafür, dass der Österreicher doch bleibt?

Dass sich Flick genau dieses Szenario wünscht, untermauert er einmal mehr mit warmen Worten. "Es ist super, wie sich David ins Spiel einbringt, die Mannschaft nach vorne treibt, das Spiel aufbaut, in der Defensive seinen Mann steht. Er führt das Team, reißt es mit: im Spiel, beim Training, in der Kabine. David ist enorm wichtig für die Mannschaft und mich als Trainer. Die Dinge, die er ganz selbstverständlich macht, findet man nur ganz selten", adelt Flick seinen Abwehrchef.

Alabas Zukunft ist seit Monaten Thema. In München wirbt man offensiv um eine Verlängerung des Eigengewächses, eine Einigung blieb bislang jedoch aus. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge erklärte am Dienstag jedoch, er sei "vorsichtig optimistisch".

Zu dieser Liga rät Flick Thiago bei einem Abschied vom FC Bayern

Weniger optimistisch dürfte man an der Isar bezüglich eines Verbleibs von Thiago sein. Der Spanier hat dem Verein bereits mitgeteilt, dass er eine neue Herausforderung sucht, der FC Liverpool soll Interesse zeigen. Auch wenn Thiago den Bayern "das gewisse Etwas" verleihe, kann Flick den Wunsch seines Schützlings durchaus nachvollziehen.

"Als Mensch und Sportler kann ich Thiago verstehen: Thiago hat in Barcelona gespielt, sieben Jahre bei Bayern. Nun will er die neue Herausforderung, was meiner Meinung nach die Premier League sein müsste", rät Flick und befeuert damit die Gerüchte um einen Wechsel des Mittelfeldstrategen nach England.

Weiterhin äußerte sich Flick zum Kader des seit Jahren ärgsten Konkurrenten: Borussia Dortmund. Der BVB habe "junge, qualitativ gute Spieler: Reyna, Sancho, Haaland, nun Bellingham. Das ist eine enorme Qualität und ein Riesenpotenzial", lobt Flick. Der Gewinn der neunten Meisterschaft in Folge sei daher bei Weitem kein Selbstläufer. Zumal Flick auch Bayer Leverkusen, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach eine gute Rolle im Kampf um die Schale zutraut.