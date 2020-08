Rummenigge schmettert Flick-Wunsch ab

via www.imago-images.de

Karl-Heinz Rummenigge hat auf den Wunsch von Hansi Flick für den Kader des FC Bayern reagiert

Der ohnehin prominent besetzte Kader des FC Bayern München wurde im Sommer durch die Verpflichtungen von Tanguy Nianzou, Alexander Nübel und Leroy Sané noch einmal aufpoliert. Geht es nach Coach Hansi Flick, würden weitere Neuzugänge folgen. Ein Wunsch, den Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge dem Bayern-Trainer aber wohl nicht erfüllen wird.

"Auch für den Trainer gilt: 'Wünsch dir was' können wir uns in Zeiten von Corona finanziell nicht leisten", äußerte sich Rummenigge gegenüber der "Abendzeitung" und fegte damit konkret Flicks Wunsch nach einem vierten Flügelspieler vom Tisch.

Flick forderte im Gespräch mit der "Sport Bild" unlängst weitere Optionen und hob hervor, dass vor allem ein in vierter Außenstürmer "optimal" wäre. "Aktuell haben wir den einen oder anderen Spieler, der mehrere Positionen spielen kann. Auf den Flügeln hat man jedoch Spieler, die sehr intensiv gefordert sind: Sprints, Eins-gegen-eins-Duelle. Da brauchen wir Wechselmöglichkeiten, eine große Auswahl", untermauerte der langjährige Assistent von Bundestrainer Joachim Löw seinen Wunsch.

Rummenigge glaubt an Nachwuchs des FC Bayern

Rummenigge schließt zwar nicht aus, dass der FC Bayern Leihspieler Ivan Perisic als weiteren Akteur für die offensiven Außen fest verpflichtet [Das ist ein Spieler, der mir gefällt], der 64-Jährige strebt allerdings eher einen anderen Lösungsweg an, um eventuelle Lücken im Kader zu füllen: Der eigene Nachwuchs soll in die Bresche springen.

"Bei dem strammen Programm, das wir in der kommenden Saison vor uns haben, ist es wichtig, in der Breite gut besetzt zu sein. In der Spitze sind wir sowieso top aufgestellt mit 16, 17 Nationalspielern. Deshalb haben wir jetzt Interesse daran, dass der eine oder andere Spieler aus der Jugend nachwächst, um den Kader in der Breite zu verstärken", so Rummenigge.

Aufgrund der Corona-Krise und den aus dieser resultierenden finanziellen Einbußen der Fußball-Klubs glaubt Rummenigge ohnehin, dass die Jugendarbeit noch wichtiger wird. In den vergangenen Jahren sei die Nachwuchsarbeit des FC Bayern zwar "nicht so erfolgreich" gewesen, inzwischen sei jedoch eine klare Verbesserung zu erkennen.

Ein Talent könnte laut Rummenigge auch die Lücke füllen, die im zentralen Mittelfeld entstehen würde, sollten Javi Martínez und/oder Thiago (beide Vertrag bis 2021) den deutschen Rekordmeister noch verlassen.

Zuletzt kursierten immer wieder Gerüchte in den Medien, an der Isar suche man noch einen Linksverteidiger und einen zentralen Mittelfeldspieler.