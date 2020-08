2:11! Testspieldebakel für die Austria gegen BVB

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Die Austria rutschte in ein Debakel

Für Neo-Coach Peter Stöger und den FK Austria Wien endete der erste Test in der Vorbereitung mit einem Debakel. Die "Veilchen" müssen sich in der Altacher Cashpoint Arena vor 1250 Zusehern dem deutschen Vizemeister Borussia Dortmund mit 2:11 geschlagen geben.

So startet man nicht gerne in die Vorbereitung auf die kommende Saison. Für die Austria endete der erste Test gegen den deutschen Vizemeister Borussia Dortmund mit einer herben 2:11-Niederlage. In der Cashpoint Arena in Altach war man vor 1250 Zusehern dem ehemaligen Klub von Neo-Coach Peter Stöger haushoch unterlegen und kassierte am Ende eine zweistellige Pleite.

Klare Niederlage im ersten Testspiel. Borussia Dortmund, eine Woche länger im Training, gewinnt am Ende unserer ersten Trainingswoche mit 11:2. Monschein und Jukic erzielen unsere Tore, den Großteil der 2. Halbzeit agieren wir wegen einer Verletzung von Pichler in Unterzahl. pic.twitter.com/3WPtkTZmLX — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 16. August 2020

Viele junge Spieler bei der Austria, Jeggo-Abgang fix

Die Austria agierte allerdings mit einer sehr jungen Elf, gleich mehrere Kicker von den Young Violets durften in der Partie gegen die Dortmunder ran. Bereits nach neun Minuten ging der BVB durch Reyna in Führung, in Minute 23. erhöhte der 17-jährige Amerikaner mit dem Doppelpack auf 2:0. Der Austria gelang zwar durch Christoph Monschein der Anschlusstreffer, doch danach schalteten die Dortmunder wieder einen Gang höher und stellten noch vor dem Pausenpfiff auf 4:1.

Danach erhöhte Jadon Sancho mit seinem zweiten Treffer auf 5:1, ehe Aleksander Jukic zumindest etwas Ergebniskosmetik gelang. Doch danach brach die Austria auseinander, während der BVB befreit aufspielte und am Ende für ganz klare Verhältnisse sorgte.

Während des Testspiels gab die Austria auch den Abgang von Mittelfeldspieler James Jeggo bekannt. Der 28-jährige Australier wechselt nach zwei Jahren in Wien-Favoriten nach Griechenland zu Aris Saloniki. Insgesamt brachte er es auf 55 Pflichtspiele für die Austria, davor spielte er zweieinhalb Jahre beim SK Sturm Graz.

red