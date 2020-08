Admira holt Hausjell zurück, Wohlfahrt ist verwundert

FC Flyeralarm Admira

Franz Wohlfahrt mit Rückkehrer Marco Hausjell

Die Admira holt ihren Eigenbauspieler Marco Hausjell aus Horn zurück, Neo-Sportdirektor Franz Wohlfahrt mit leiser Kritik an der Kaderplanung in der jüngsten Vergangenheit.

Flügelspieler Marco Hausjell kehrt zu Bundesligist Admira zurück. Der 21-Jährige war zuletzt an Zweitligist Horn verliehen, für den er eine starke Saison mit elf Toren und fünf Vorlagen ablieferte. Nun unterzeichnete das Eigengewächs in der Südstadt einen neuen Zweijahresvertrag.

Neo-Sportdirektor Franz Wohlfahrt ließ in einer Admira-Aussendung zur Verpflichtung von Hausjell auch Kritik an der Kaderplanung in der jüngsten Vergangenheit durchblicken: "Mich hat ein bisschen irritiert, dass Marco in seinem letzten Vertragsjahr ausgeliehen wurde, ohne Option für uns. Es wäre fahrlässig gewesen, wenn wir uns nicht um eine Rückkehr bemüht hätten", so Wohlfahrt.

apa, red