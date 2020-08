FC Bayern holt angeblich Rekord-Youngster

Bruce White via www.imago-images.de

Aaron Hickey soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

In Zeiten irrer Millionen-Ablösen lohnt es sich mehr denn je, potenzielle Superstars unter Vertrag zu nehmen, ehe diese große Fußstapfen im Profi-Fußball hinterlassen haben. Auch der FC Bayern München legt sein Augenmerk verstärkt auf junge Talente.

Eines davon ist der 17-jährige Schotte Aaron Hickey. Vom Münchner Interesse an dem Teenager berichtete der "Daily Record" bereits Anfang Mai. Laut "BBC" weilte Hickey unlängst in München, um sich ein Bild vom FC Bayern und dem Umfeld des Klubs zu machen.

Und offensichtlich überzeugte das Top-Talent seine Reise in die bayerische Landeshauptstadt. Das zumindest berichtete anschließend das Portal "secretscout.co.uk" unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld Hickeys.

Glaubt man dem italienischen Transfer-Experten Nicolò Schira, ist der Deal inzwischen in trockenen Tüchern. Hickey werde in München einen Fünfjahresvertrag unterschreiben, hieß es.

Attraktiv aus Sicht des FC Bayern: Für Hickey soll lediglich eine überschaubare Ablösesumme in Höhe von 1,7 Millionen Euro fällig werden.

Hickey war im Sommer 2018 vom Nachwuchs von Schottlands Serienmeister Celtic zu Heart of Midlothian in Edinburgh gewechselt, wo er schnell zur festen Größe avancierte. Der Beleg: 30 Pflichtspieleinsätze für die Hearts in der abgelaufenen Saison.

Besonders interessant: Hickey agiert meist als linker Außenverteidiger, kann aber auch auf der rechten defensiven Außenbahn und im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden. Einige Partien bestritt der schottische Junioren-Nationalspieler sogar im Abwehrzentrum.

FC Bayern: Aaron Hickey hält Rekord

Der FC Bayern soll den Fußball-Lockdown während der Corona-Krise im März und April genutzt haben, um Hickeys Vorzüge genau unter die Lupe zu nehmen - offenbar mit positivem Ausgang.

Der Allrounder hält in seiner Heimat übrigens einen Rekord: Am 25. Mai 2019 avancierte Hickey zum jüngsten Spieler, der jemals im Finale des schottischen Pokals mitwirkte.

Ausgerechnet gegen seinen Ausbildungsverein Celtic stand Hickey 90 Minuten auf dem Rasen, musste sich dem Favoriten mit den Hearts allerdings mit 1:2 geschlagen geben.