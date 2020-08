Paukenschlag! VfB Stuttgart degradiert Badstuber

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Holger Badstuber wird beim VfB Stuttgart in zweite Mannschaft abgeschoben

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Holger Badstuber ist bei Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart degradiert worden. Die Schwaben haben den 31 Jahre alten Abwehrspieler in die zweite Mannschaft, die in die Regionalliga aufgestiegen ist, verbannt.

"Die sportliche Leitung des VfB hat mir mitgeteilt, dass ich ab sofort in der zweiten Mannschaft trainieren soll", teilte Badstuber am Dienstag mit.

Öffentlichen Ärger will der 31-malige Nationalspieler trotz der Degradierung aber nicht machen. "Ich akzeptiere die Entscheidung, auch wenn es mir schwerfällt. Denn ich bin überzeugt davon, dass ich dem Team in der Bundesliga helfen kann. Ich nehme jetzt die neue Aufgabe an, damit wir gemeinsam für den Verein das Beste daraus machen", sagte Badstuber, dessen Vertrag beim VfB noch bis 2021 läuft.

Holger @Badstuber nimmt ab sofort am Trainingsbetrieb der #VfBU21 teil und wird dementsprechend am kommenden Samstag nicht mit der Lizenzspielermannschaft ins Trainingslager nach Kitzbühel reisen. Zur Meldung 👉https://t.co/sa5IQij9vv #VfB — VfB Stuttgart (@VfB) 18. August 2020

Sportdirektor Sven Mislintat führte derweil die Gründe für die Entscheidung aus: "Holger Badstuber hat als Jugendspieler und als Profi das VfB Trikot getragen und im Laufe seiner Karriere beeindruckende Erfolge auf Klub- und auf Nationalmannschaftsebene gefeiert. Als Mitglied der Aufstiegsmannschaft der vergangenen Saison hat er seinen Teil dazu beigetragen, dass der direkte Wiederaufstieg in die Bundesliga gelungen ist. Mit seinen fußballerischen Qualitäten und seiner gradlinigen Art war Holger in den vergangenen Jahren ein wichtiger Faktor in unserem Spiel", lobte Mislintat, schob dann jedoch nach:

"Mit Blick auf die kommende Saison und darüber hinaus haben wir uns dazu entschieden, in unserem Kader personelle Veränderungen vorzunehmen und im Defensivbereich verstärkt auf andere Spieler zu setzen. Für diesen Entwicklungsprozess halten wir auch eine entsprechende Kadergröße für notwendig und sinnvoll. Holger wird dementsprechend künftig am Trainingsbetrieb unserer U21 teilnehmen. Diese Entscheidung, die einzig und allein sportliche Gründe hat, haben wir Holger in einem offenen Gespräch mitgeteilt."