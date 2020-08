BVB-Youngster Reyna will "kein Wunderkind mehr sein"

Inderlied/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Gio Reyna (l.) und BVB-Coach Lucien Favre im Gespräch

Mit gerade einmal 17 Jahren hat sich Giovanni Reyna im Profikader von Borussia Dortmund etabliert, im Jahr 2020 stand er US-Youngster beinahe in jedem Spiel des BVB für einige Minuten auf dem Rasen. Ein Umstand, der beweist, dass der Teenager mit dem Wechsel in den Ruhrpott ein gutes Näschen bewies.

Obwohl im Sommer 2019 auch der FC Barcelona und Manchester City um seine Dienste gebuhlt haben, entschied sich Reyna für ein Engagement beim BVB. "Es war die Kombination aus der hervorragenden Perspektive und den Ambitionen des Klubs. Ich habe hier die besten Chancen gesehen, um den Sprung zum Profi zu schaffen – und das in einer Mannschaft, die in jedem Wettbewerb Chancen hat", erläutert Reyna seine Entscheidung im Gespräch mit der "Sport Bild" und ergänzt: "Ich habe mich nicht geirrt – und das macht mich sehr glücklich."

Am Ziel seiner Träume ist der Offensivspieler allerdings noch lange nicht. Dass er von vielen als "Wunderkind" gesehen werde, ehre ihn zwar, nun sei es aber an der Zeit, dieses Label abzulegen. "Ich möchte kein Wunderkind mehr sein, ich will jetzt den Schritt zu einem gestandenen Profi machen und mein Spiel auf ein höheres Level bringen", stellt der Rechtsfuß klar. 2020/21 sollen vor allem mehr Startelfeinsätze her.

Gute Ratschläge von Jadon Sancho

Die Chancen dafür dürften nicht schlecht stehen, zumal weiterhin nicht geklärt ist, wann BVB-Kapitän Marco Reus wieder fit sein wird. Gut möglich, dass Coach Lucien Favre Reyna in Abwesenheit des Dortmunder Urgesteins das Vertrauen schenkt und ihn auf seiner Lieblingsposition hinter den Spitzen ("Ich liebe es, die Stürmer in Position zu bringen, ihnen Vorlagen zu geben und selbst Tore zu erzielen") ins Rennen schickt.

Über das nötige Selbstbewusstsein, um im Stahlbad Bundesliga zu bestehen, verfügt Reyna zweifelsohne. "Ich denke, dass ich mit dem Ball einiges draufhabe. Ich mag es, meine Kreativität ins Spiel zu bringen", so der US-Boy. Nicht zu bescheiden aufzutreten, riet ihm übrigens ein aktueller Teamkollege: Jadon Sancho.

Der Engländer, der mit 20 Jahren bereits zu den absoluten Topstars der Bundesliga gehört und dessen Entwicklung Reyna als "Ansporn" dient, habe ihm erklärt, dass es wichtig sei, auch nach Fehlern nicht zu zweifeln, sondern einfach weiter zu machen.

Reyna bestritt bislang 18 Profispiele für Borussia Dortmund, 2020/21 dürfte der Youngster sogar eine noch größere Rolle in den Planungen des BVB spielen. Dass er das Zeug dazu hat, untermauerte der Sohn von Ex-Bundesliga-Spieler Claudio Reyna unlängst im Trainingslager der Borussen in Bad Ragaz, wo Reyna als Vorbereiter und Torschütze glänzte.