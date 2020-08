"Riesiges Talent!" BVB holt Real-Juwel Reinier

oNGEL RIVERO via www.imago-images.de

Reinier wechselt von Real Madrid zum BVB

Borussia Dortmund leiht das 18-jährige Top-Talent Reinier für zwei Jahre vom spanischen Rekordmeister Real Madrid aus. Das bestätigte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch.

Sportdirektor Michael Zorc wickelte den Transfer mit den Königlichen ab und gab den Wechsel offiziell auf der Vereinshomepage bekannt: "Reinier ist ein Spieler, der riesiges Talent mitbringt und im Offensivbereich auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist. Wir haben den Jungen schon seit mehr als zwei Jahren beobachtet, er verfügt neben großen technischen Fähigkeiten auch über eine gute körperliche Robustheit", so der BVB-Manager.

"Wir werden ihm nach langer Wettkampfpause die nötige Zeit geben, um sich an den deutschen Profifußball zu gewöhnen, dann wird er eine zusätzliche Option in der Offensive sein", bestätigte Zorc, dass sich der Teenager zunächst einmal an die fußballerischen Gegebenheiten in Deutschland anpassen soll.

Schon der sechste junge Profi im BVB-Kader

Der Spieler selbst zeigte sich nach Vertragsunterschrift erfreut: "Ich bin glücklich, jetzt beim BVB zu sein. Der Klub ist bekannt dafür, dass er auf junge Spieler setzt und sie besser macht. Ich möchte hier viel lernen, viel spielen und dem Team helfen, erfolgreich zu sein. Ich hoffe, dass wir gemeinsam viele glückliche Momente erleben werden."

Reinier komme für zwei Jahre auf Leihbasis zum BVB und weilt nach Angaben der "Ruhr Nachrichten" bereits seit Montag in Deutschland. Der Youngster soll sich bereits Trainingsgelände in Dortmund-Brackel angesehen haben.

Reinier ist neben Youssoufa Moukoko (15), Jude Bellingham (17), Giovanni Reyna (17), Erling Haaland (20) und Jadon Sancho (20) bereits der sechste sehr junge Profi im BVB-Kader. "Wir sind fast in der Schule. Wir müssen mit den Jungen sehr geduldig sein", sagte Favre zuletzt.