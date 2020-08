Düsseldorf muss vorerst auf Bodzek verzichten

Uwe Kraft via www.imago-images.de

Adam Bodzek verletzte sich im Trainingslager

Fußballprofi Adam Bodzek von Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat sich im Training verletzt und fällt vorerst aus.

Der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler habe eine muskuläre Verletzung erlitten und wird dem Bundesliga-Absteiger "in den nächsten Tagen" fehlen, teilte die Fortuna am Mittwoch mit. Bodzek stand in der abgelaufenen Spielzeit in 28 Ligaspielen auf dem Platz.