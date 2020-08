Sahin schließt sich Podolski-Klub Antalyaspor an

nph / Kokenge via www.imago-images.de

Nuri Sahin wechselt von Werder Bremen zu Antalyaspor

Nuri Sahin verlässt die Fußball-Bundesliga und schließt sich dem türkischen Erstligisten Antalyaspor um Rio-Weltmeister Lukas Podolski an. Der bisherige Profi von Werder Bremen unterschreibt einen Zweijahresvertrag beim Neunten der abgelaufenen Süper-Lig-Saison.

"Wir heißen Nuri Sahin willkommen und wünschen ihm viel Erfolg in unserem rot-weißen Trikot", teilte Antalyaspor am Mittwochnachmittag mit. Der 31-Jährige war bei Werder in der Rückrunde auch durch eine Hüftverletzung nicht mehr berücksichtigt worden, sein letztes Ligaspiel absolvierte der ehemalige türkische Nationalspieler am 1. Februar.

🤝 Hoş Geldin @nurisahin



Kulübümüz profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz.#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/7xHghgkQdP — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) 19. August 2020

Begonnen hatte Sahin seine Profikarriere bei Borussia Dortmund. Im Jahr 2005 debütierte der Mittelfeldspieler mit 16 Jahren und 335 Tagen als jüngster Bundesligaspieler der Geschichte und gewann 2011 die deutsche Meisterschaft mit dem BVB.