"Wagner raus"-Eklat um Schalke-Talent

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Sorgte mit einem vermeintlichen Like für Wirbel: Can Bozdogan vom FC Schalke 04

Als gäbe es beim FC Schalke 04 aktuell nicht schon Unruhe genug, hat in dieser Woche auch noch Talent Can Bozdogan für einen kleinen Eklat gesorgt - mit einem mysteriösen Like auf Instagram.

Ausgerechnet am Mittwoch, dem Tag der Schalker Testspiel-Blamage gegen Drittligist KFC Uerdingen (1:3), rückte Bozdogan in den Fokus - zunächst auf durchaus positive Art und Weise, gehörte der 19-jährige Mittelfeldspieler doch zu den besseren Knappen bei der bitteren Pleite im Parkstadion. Sogar einen Pfostenschuss verzeichnete Bozdogan und hätte damit das Ergebnis aus Schalker Sicht fast ein wenig angenehmer gestaltet.

Nach dem Abpfiff schlug allerdings eine andere Aktion des Youngsters hohe Wellen: ein vermeintlicher Klick im sozialen Netzwerk Instagram. Dort hatte Bozdogans Account nämlich den Kommentar eines anderen Users geliked. Der pikante Inhalt: "Wagner raus!"

Ein Spieler, der öffentlich die Forderung nach dem Rauswurf des Trainers unterstützt? Ein echter Skandal! Schalke hätte in diesem Fall wohl Konsequenzen ziehen müssen. Eine Geldstrafe zumindest, womöglich sogar eine Suspendierung.

FC Schalke 04: Keine Strafe für Can Bozdogan

Doch Bozdogan selbst meldete sich kurze Zeit später via Instagram zu Wort. "Hi wollte nur mitteilen, dass mit meinem Account ein Kommentar geliked wurde, der gegen unseren Trainer gerichtet ist. Damit habe ich nichts zu tun, sowas würde ich nie machen!!! Wir sind dabei rauszukriegen wie das passiert ist", schrieb der gebürtige Kölner.

Offensichtlich fand Bozdogan eine zufriedenstellende Erklärung für die ganze Affäre. Denn eine Strafe seitens seines Arbeitgebers droht dem Deutsch-Türken nach Informationen der "WAZ" nicht.

Schalke sei "zu 1000 Prozent" davon überzeugt, dass Bozdogan den mysteriösen Like nicht selbst zu verantworten habe, hieß es. Die Sache werde klubintern damit auch nicht weiter verfolgt.