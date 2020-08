Bellingham will nicht mit Legenden verglichen werden

Inderlied/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Jude Bellingham will mit dem BVB Meister werden

Jude Bellingham von Borussia Dortmund gilt als eines der vielversprechendsten Talente Europas. In seiner englischen Heimat wird der 17-Jährige bereits mit Legenden wie Steven Gerrard oder Frank Lampard verglichen. Doch davon will der BVB-Neuzugang nichts wissen.

"Ich bin der erste Jude Bellingham und möchte nicht mit Gerrard oder Lampard verglichen werden", wird Bellingham bei "Sport 1" zitiert: "Sie waren zweifelsohne großartige Spieler. Ich habe aber andere Eigenschaften, bin ein anderer Spieler und eine andere Person."

Druck wegen des Vergleichs oder seiner hohen Ablöse verspürt der Youngster nicht. "Um ehrlich zu sein, fühle ich keinen Druck. Der Druck, den ich auf mich selbst ausübe, ist größer als jedes Preisschild", betonte der Mittelfeldspieler, der für rund 25 Millionen Euro vom englischen Zweitligisten Birmingham City zu Borussia Dortmund kam.

Beim BVB kam Bellingham mit breiter Brust an. "Du musst selbstbewusst sein - vor allem, wenn du in einen neuen Klub kommst", so der Engländer. Beim Revierklub will Bellingham "stetig dazulernen und in allen Punkten auf ein neues Level kommen".

Dafür hofft der 17-Jährige auf viele Spielminuten, "auch in den großen Spielen. Ich möchte Vorlagen geben, Tore machen und gute Leistungen zeigen", zeigte sich Bellingham selbstbewusst.

Als Saisonziel nannte das Juwel die Meisterschaft: "Sie können jeden Spieler bei uns in der Mannschaft fragen: Wir alle versuchen, den Titel zu holen. Und wir werden alles dafür tun, damit wir das erreichen."