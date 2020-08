FCB sucht Pavard-Backup - interne Option möglich

Jrgen Fromme

Momentan konkurrenzlos beim FC Bayern: Benjamin Pavard

Der Triumph in der Champions League überstrahlt zwar momentan, dass einige Baustellen im Kader des FC Bayern München für die kommende Saison noch offen sind. Insbesondere auf der Rechtsverteidigerposition ist der deutsche Rekordmeister jedoch (zu) dünn aufgestellt. Im Visier sind mehrere externe Kandidaten sowie eine interne Option.

Stand jetzt befindet sich mit Benjamin Pavard nur ein Rechtsverteidiger im Kader des FC Bayern für 2020/2021. Álvaro Odriozola konnte während seiner halbjährigen Leihe keine Argumente für eine Weiterbeschäftigung sammeln und kehrt zu Real Madrid zurück. Joshua Kimmich, der den verletzten Pavard beim Champions-League-Finalturnier auf der rechten Abwehrseite vertrat, ist im zentralen Mittelfeld eingeplant - zumal dort durch den wahrscheinlichen Abgang von Thiago ebenfalls eine Planstelle frei wird.

Wer die vakante Rolle als Backup hinter beziehungsweise Konkurrent für Pavard übernehmen soll, ist derzeit noch offen. Der "kicker" berichtet von zwei möglichen Szenarien, die aktuell in den Gedankenspielen der Klub-Führung eine Rolle spielen.

Einerseits seien gleich mehrere externe Kandidaten in der Verlosung, heißt es. Die Liste gehandelter Namen aus den letzten Monaten ist lang. Max Aarons von Norwich City steht ebenso darauf wie Nordi Mukiele, der mit RB Leipzig in der gerade abgelaufenen Saison der Königsklasse immerhin bis uns Halbfinale vorstieß. Im Winter, als letztlich Odriozola kam, war außerdem auch der Brasilianer Dodô von Shakhtar Donetsk im Visier der Münchner.

FC Bayern: Schlägt die Stunde von Chris Richards?

Klar ist, dass für all diese Spieler eine mehr oder wenige große Geldsumme in die Hand genommen werden müsste, um sie aus ihren teils noch lange Jahre laufenden Verträgen herauszukaufen.

Laut "kicker" rückt wohl vor diesem Hintergrund auch eine "interne Aushilfe" in den Blickpunkt: Chris Richards.

Der US-amerikanische Juniorennationalspieler war 2018 vom FC Dallas in den Nachwuchsbereich des FC Bayern gewechselt. In der vergangenen Drittliga-Saison hatte er mit starken Leistungen großen Anteil daran, dass die U23 der Münchner sich zum Drittliga-Meister kürte. Richards ist zwar gelernter Innenverteidiger, kann ohne großen Qualitätsverlust aber auch rechts in der Viererkette spielen.