VfL Wolfsburg verpflichtet Frankreich-Youngster

JB Autissier / Panoramic, via www.imago-images.de

Maxence Lacroix hat beim VfL Wolfsburg unterschrieben

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den 20 Jahre alten Innenverteidiger Maxence Lacroix bis 2024 unter Vertrag genommen. Der französische U20-Nationalspieler wechselt vom Zweitligisten FC Sochaux-Montbeliard zu den Niedersachsen.

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim VfL und in der Bundesliga. Die Bedingungen in Wolfsburg sind toll, das Stadion gefällt mir total gut und gleich bei meinem ersten Besuch wusste ich, dass ich hier richtig bin und mich hier am besten weiterentwickeln kann. Jetzt ist es erst einmal mein Ziel, anzukommen und meine neuen Mannschaftskollegen und das ganze Umfeld kennenzulernen. Ich werde von Beginn an hart arbeiten, um so viele Spiele wie möglich zu machen und mit dem VfL erfolgreich zu sein", wird Lacroix auf "vfl-wolfsburg.de" zitiert.

Sportdirektor Marcel Schäfer ergänzt: "Mit Maxence gehen wir unseren Weg konsequent weiter, talentierte, junge und hungrige Spieler nach Wolfsburg zu holen, die sich bei uns auf hohem Niveau weiterentwickeln und ihren nächsten Karriereschritt machen können. Er bringt alles mit, was es braucht, um sich in der Bundesliga durchzusetzen."

Bienvenue, Maxence #Lacroix!



Der französische Innenverteidiger wechselt vom @FCSM_officiel zu unseren Wölfen. Wir freuen uns auf dich, Maxence! 🟢🐺⚪#VfLWolfsburg pic.twitter.com/SknkRmwVWO — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 25. August 2020

Die Norddeutschen setzen somit bei ihren Transferaktivitäten bislang weiterhin auf Nachwuchsakteure. Bereits in der vergangenen Woche hatte der 18 Jahre alte polnische Stürmer Bartosz Bialek ebenfalls einen Kontrakt bis 2024 unterzeichnet.

Für den Bundesliga-Siebten beginnt die neue Saison am zweiten September-Wochenende mit einem Gastspiel in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals bei Union Fürstenwalde. International geht es für den VfL am 17. September mit der zweiten Qualifikationsrunde für die Gruppenphase der Europa League weiter.