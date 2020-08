Leverkusen-Star in Quarantäne

unknown

Besuchte die Geburtstagsfeier von Bolt: Leon Bailey

Offensivspieler Leon Bailey vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen tritt seine 14-tägige Quarantäne nun doch auf Jamaika an.

Wie der Werksklub am Donnerstag mitteilte, verhinderten jamaikanische Behörden kurzfristig den für Mittwochabend geplanten Privatflug des 23-Jährigen nach Deutschland "aufgrund von Corona-bedingten örtlichen Hygiene-Verordnungen".

Bailey hatte in seiner Heimat an der Geburtstagsfeier des mit COVID-19 infizierten jamaikanischen Leichtathletik-Idols Usain Bolt (34) teilgenommen. Nach Bekanntwerden der Infektion hatte sich Bailey in Absprache mit dem Werksklub und den lokalen Gesundheitsbehörden der Karibik-Insel in häusliche Quarantäne begeben und sollte diese in Deutschland fortsetzen.