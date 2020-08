Lewy unstoppable: "Habe noch so viele Jahre vor mir"

Wen Xinnian

Robert Lewandowski blickt auf eine überragende Spielzeit zurück

Stürmerstar Robert Lewandowski sieht sich selbst in der besten Verfassung seiner Profikarriere. Der Torjäger des Triple-Gewinners FC Bayern München sicherte sich neben den großen Meisterschaften und Titelgewinnen in dieser Saison auch alle wichtigen individuellen Auszeichnungen und wurde sowohl in der Bundesliga, dem DFB-Pokal als auch in der Champions League als treffsicherster Spieler ausgezeichnet.

"Ja, wahrscheinlich ja", so die klare Antwort des Superstars auf die Nachfrage im "kicker"-Interview, ob er sich in der Form seines Lebens befände. Das Fachmagazin organisiert traditionell die Wahl zu Deutschlands Fußballer des Jahres, die Lewandowski ebenfalls mit großem Vorsprung für sich entschied.

Der 32-Jährige stellte dabei fest: "Es geht nicht nur um die Anzahl meiner Tore, sondern um die gesamte Spielweise. Und ich habe daran gearbeitet, in diesen beiden Bereichen das optimale Niveau zu erreichen. Es ist wichtiger, dass ich meinen Auftrag gut erfülle, als ein oder zwei Tore mehr zu schießen."

Bemerkenswerte Aussagen für jemanden, der in der abgelaufenen Spielzeit 2019/2020 wettbewerbsübergreifend 55 Tore erzielt hat. Alleine in der Königsklasse netzte der polnische Nationalmannschaftskapitän überragende 15 Mal in zehn Partien.

"Ich habe immer versucht, mich in jeder Kleinigkeit zu verbessern", betonte Lewandowski, der in den vergangenen Monaten auch mit fleißiger Defensivarbeit bei gegnerischen Standards sowie mit weiten Laufwegen auf die Außenbahnen hinaus aufgefallen war.

Lewandowski will noch nichts von einem Karriereende wissen

Den vielleicht entscheidende Faktor für seine überragende Form sieht der Weltklasse-Stürmer selbst in seiner professionellen Arbeitsauffassung: "Ich fühle mich nicht wie 32. Ich fühle mich besser als mit 26. Das betrifft nicht nur meinen Körper, sondern auch das Fußballerische und Technische: Da habe ich in den vergangenen Jahren ganz gezielt gearbeitet, um mein optimales Niveau zu erreichen. Es freut mich sehr, dass ich das geschafft habe und noch länger auf höchstem Level Fußball spielen kann.

Darüber hinaus versprach Lewandowski: "Ich tue alles, um noch einige Jahre diese Form zu halten." Sein derzeitiges Arbeitspapier in München läuft noch drei Jahre lang bis Ende Juni 2023. Auch danach, im Alter von knapp 35 Jahren, will der gebürtige Warschauer noch nichts von einem Karriereende wissen.

"Da kann noch viel passieren. Der jetzige Vertrag ist nicht mein letzter. Ich will noch länger spielen. Und ich will noch mehr erreichen, meine Kollegen in München denken genauso", weckte Bayerns Superstar Hoffnungen auf weitere Jahre im Dress des deutschen Rekordmeisters.

"Klar" ist jedenfalls, dass ein Ende der aktiven Laufbahn in München durchaus "eine Option" für Lewandowski ist, der seit mittlerweile sechs Jahren beim FC Bayern unter Vertrag steht: "Aber ich habe noch so viele Jahre vor mir, ich denke nicht an das Ende meiner Karriere." Eine ehrgeizige Aussage, die fast schon wie eine Drohung an die Konkurrenz klingt.