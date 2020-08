Dieser Mann war Hansi Flicks "entscheidender Befürworter"

Michael Regan - UEFA

Hansi Flick wird für seine Arbeit beim FC Bayern in höchsten Tönen gelobt

Mit dem FC Bayern hat Hansi Flick in den vergangenen Monaten eine beispiellose Serie hingelegt und so das Triple geholt. Für die Arbeit des Trainers hat Uli Hoeneß wenig verwunderlich nur lobende Worte übrig. Dass Flick im Vorjahr überhaupt das Zepter übernehmen durfte, war auch dem Ehrenpräsidenten zu verdanken.

Wie "Bild" nun enthüllte, war der 68-Jährige "nach der Entlassung von Niko Kovac ein entscheidender Befürworter" des früheren Löw-Assistenten. Hoeneß hätte bereits bei Flicks Einstellung als Co-Trainer "die Drähte gelegt" und "die Idee an Kovac weitergegeben".

Heute schwärmt der langjährige Manager in höchsten Tönen von Flick. "Wenn man überlegt, dass er als Assistenztrainer angefangen hat, jetzt die Champions League gewonnen, kein Spiel in diesem Wettbewerb verloren hat, in der Meisterschaft vorne steht und den Pokalsieg holt. Da gibt es einen Film von Jack Nicholson 'Besser geht's nicht'. Das gilt für Hansi Flick", betonte Hoeneß unlängst im "tz"-Interview.

"Er hat nicht nur menschlich, familiär überzeugt, sondern auch fachlich. Er hat der Mannschaft einen Spielstil beigebracht: Jeder für jeden! Die Spieler arbeiten alle füreinander. Es gibt keine Egoismen mehr. Jeder hilft dem anderen. Das war und ist einmalig", meinte Hoeneß und bezeichnete Flicks Arbeit als "einmalig".