Nationenwechsel: Lovrič spielt für Slowenien

Sandi Lovrič wird künftig nicht mehr im ÖFB-Dress zu sehen sein

Überraschung für das österreichische U21-Team. Wie ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel im Interview mit der "Kronen Zeitung" bestätigt, hat sich Schweiz-Legionär Sandi Lovrič für einen Nationenwechsel entschieden und will ab sofort für Slowenien am Platz stehen.

"Wir bedauern das", so Schöttel in einem kurzen Statement.

Bei Lugano gleich eingeschlagen

Lovrič stammt aus der Jugend des SK Sturm Graz und absolvierte für die Grazer in fünf Jahren 64 Bundesligaspiele sowie acht Partien im ÖFB-Cup. Im Sommer 2019 schloss sich der 22-Jährige, der sich vor allem im zentralen Mittelfeld zuhause fühlt, dem Schweizer Erstligisten FC Lugano an, bei dem er mit drei Toren und sieben Assists in 23 Partien gleich voll einschlug.

Insgesamt brachte es Sandi Lovrič auf 55 Einsätze für diverse Nachwuchsmannschaften des ÖFB, 19 davon alleine für das U21-Team, welches nun in den EM-Qualifikationsspielen gegen Albanien und England auf eine weitere Stütze verzichten muss.

