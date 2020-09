Salzburg im CL-Play-off gegen Brest oder Tel Aviv

GEPA pictures/ Thomas Bachun via www.imago-images.

Machbare Aufgabe für Jesse Marsch und seine Salzburger

Eine machbare Aufgabe hat die Auslosung des Champions League-Play-offs für FC Red Bull Salzburg ergeben. Der amtierende Meister Österreichs trifft auf den Sieger des Duells Maccabi Tel Aviv gegen Dinamo Brest.

>> Übersicht des Champions League-Play-offs

Der österreichische Meister Red Bull Salzburg trifft auf dem Weg zur nächsten Champions League-Qualifikation im Play-off auf den Sieger des Duells Maccabi Tel Aviv gegen den FC Dinamo Brest. Gespielt wird am 22./23. bzw. 29./30. September, wobei die Salzburger zuerst auswärts ranmüssen. Das Rückspiel findet in der Red Bull-Arena in Wals-Siezenheim statt. Im Vorjahr hatte man sich durch den Meistertitel direkt für die Gruppenphase der Königsklasse qualifiziert und sich Gruppenplatz drei hinter Napoli und Liverpool gesichert.

🥁UEFA Champions League Play-Off



Wir treffen auf den Sieger aus dem Duell zwischen Maccabi Tel-Aviv und Dinamo Brest.#UCL pic.twitter.com/VSX9mQAAMi — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 1. September 2020

Rapid bei Sieg gegen Alkmaar oder Kiew

Der zweite österreichische Vertreter in der Champions League, Rapid Wien, würde es bei einem Sieg gegen KAA Gent im Play-off mit dem Sieger des Duells AZ Alkmaar gegen Dynamo Kiev zu tun bekommen.

red