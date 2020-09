Bellingham will Stammplatz: "Ich weiß, was ich kann"

TEAM2 via www.imago-images.de

Jude Bellingham steht vor seiner ersten Bundesliga-Saison

Neben der großen Freude, sich ein derart talentiertes Fußball-Juwel gesichert zu haben, gab es beim BVB in den ersten Wochen nach der Verpflichtung von Jude Bellingham auch einige Zweifel: Ist der 17-Jährige schon bereit für das harte Profi-Geschäft in einer ausländischen Top-Liga? Hat der Youngster genug Talent, es im deutschen Oberhaus zu schaffen?

Nach den ersten Monaten ist sich zumindest das Mega-Talent selbst sicher, es in der Bundesliga und beim BVB schaffen zu können. "Es war mir wichtig, mich trotz der langen und anstrengenden Saison in der Championship vom ersten Tag an zu zeigen und zu beweisen, dass ich einen Platz verdient habe. Das hat bis jetzt ziemlich gut geklappt", sagte der Mittelfeldakteur selbstbewusst gegenüber der "Sport Bild".

Trotz der extrem großen Konkurrenz im zentral-defensiven Mittelfeld der Dortmunder Borussia ist das Ziel von und für Bellingham klar formuliert: Er will Stammspieler werden!

"Ich möchte weitere Schritte in meiner Entwicklung machen. Dazu gehört, dass ich möglichst oft spielen und mich auf dem höheren Niveau der Bundesliga und Champions League beweisen kann", so der englische U-Nationalspieler über seine Zielsetzung.

Neben Thomas Delaney und Mahmoud Dahoud muss sich der Teenager dabei vor allem gegen die Platzhirsche Emre Can und Axel Witsel behaupten, die ihrerseits einen klaren Anspruch auf die Startformation beim BVB erheben.

Über das Ringen um einen Platz in der ersten Elf von Cheftrainer Favre meint Bellingham: "Es ist ein gesunder Konkurrenzkampf, das mag ich. Dass ich dabei von diesen Spielern lernen kann, wird mir helfen, selbst ein besserer Spieler zu werden. Ich weiß, was ich kann, und versuche, meinen Weg ins Team zu finden."

Bellingham beim BVB: Ehrgeizig und gelassen

Neben der eigenen Erwartungshaltung will der laufstarke Mittelfeldmann aber auch mit der nötigen Lockerheit in sein erstes Spieljahr in die Bundesliga gehen. "Druck machst du dir selbst, wenn du dich nicht gut genug vorbereitest und dir Selbstvertrauen fehlt. Deshalb versuche ich immer, gut vorbereitet und selbstbewusst zu sein, um die Ziele, die ich mir stecke, zu erreichen", erklärte Bellingham, der bislang eine Saison im Profi-Bereich gespielt hat.

In 2019/2020 hatte er sich im Alter von nur 16 Jahren beim englischen Zweitligisten Birmingham City als Stammspieler durchgesetzt und stand in der Championship stolze 41 Mal auf dem Rasen.