Start mit 5000 Fans: Union Berlin gibt Dauerkarten aus

Tilo Wiedensohler via www.imago-images.de

An der alten Försterei könnten schon bald wieder Zuschauer begrüßt werden

Fußball-Bundesligist Union Berlin will zu Saisonstart die behördlich erlaubte Obergrenze von 5000 Zuschauern ausschöpfen.

Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, werde er auch in der kommenden Spielzeit Dauerkarten ausgeben und bei den Heimspielen das Maximum an Zuschauern zulassen. Seit dem 1. September gestattet eine neue Infektionsschutzverordnung Freiluftevents mit bis zu 5000 Besuchern in Berlin.

Am Freitag starten wir den Dauerkartenverkauf für die neue Saison. Erstmalig ist die Karte zugleich auch eine Zeughaus-Guthaben-Karte 😉. Alle Informationen sind hier zusammengefasst 👉 https://t.co/z5tfAF1ShI #fcunion #diezeitistnungekommen #dauerkarte #unveu 🔴⚪ — 1. FC Union Berlin (@fcunion) 2. September 2020

Zudem arbeite Union weiter "an Maßnahmen, die eine schrittweise Ergänzung der zugelassenen Kapazitäten durch die Politik ermöglichen können." Die Köpenicker streben mittelfristig wieder eine Vollauslastung des Stadions An der Alten Försterei an. Das Präventivtest-Konzept des Vereins, das negative Tests aller Besucher vorsah, wurde jedoch zunächst zurückgestellt.

Am Samstag (17:30 Uhr) trifft Union in einem Testspiel vor 5000 Zuschauern auf den 1. FC Nürnberg. Mitglieder konnten sich in einem Losverfahren um personalisierte Tickets bewerben. Ebenso wird beim Saisonstart am 19. September (15:30 Uhr) gegen den FC Augsburg vorgegangen werden. Dauerkartenbesitzer ohne Losglück werden, so der Verein, nicht für Eintrittskarten verwendete Beträge nach der Spielzeit für Einkäufe im Fanshop einlösen können.