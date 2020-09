1. FC Köln erweitert seinen Beirat - auch Mronz dabei

AFP/SID/PATRIK STOLLARZ

Ist neu im Beirat des 1. FC Köln: Michael Mronz

Der Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat seinen Beirat um drei Mitglieder erweitert und dabei auch den Sport- und Eventmanager Michael Mronz für das Gremium gewinnen können.

Neben dem 53-Jährigen gehören ab sofort auch Hans Jörg Klein und Ferdinand-Alexander Leisten dem Beirat an. Das momentan 13-köpfige Gremium setzt sich für die Belange des Klubs ein und unterstützt den Vorstand.

Mronz organisierte seit den späten 1980er Jahren zahlreiche Großsport- und TV-Events in Deutschland, seit 1997 vermarktet er den jährlichen CHIO der Reiter in Aachen. Aktuell versucht Mronz zudem mit der Initiative "Rhein-Ruhr-City", die Olympischen Spiele 2032 in die Region zu holen.

Klein ist seit 2018 Mitglied der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH und seit Mai 2019 geschäftsführender Direktor für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Leisten ist Sprecher der Geschäftsleitung Deutschland des Finanzdienstleisters Fidelity International, er verfügt damit über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Betreuung international tätiger Unternehmen.