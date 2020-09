BVB-Blamagen bereiten Zorc und Co. neue Sorgen

Noah Wedel via www.imago-images.de

Michael Zorc kann mit den jüngsten Testspielen des BVB nicht zufrieden sein

Nach drei Siegen in den ersten drei Testspielen und sagenhaften 22:3 Toren stolperte der BVB in den vergangenen Tagen mehr schlecht als recht Richtung Bundesligastart. Eine Entwicklung, die die Verantwortlichen offenbar ins Grübeln bringt.

1:3 gegen Rotterdam, 1:1 gegen den SC Paderborn, 1:3 gegen den VfL Bochum: Die jüngsten Testspielergebnisse der Dortmunder haben den guten Eindruck aus den ersten Wochen der Vorbereitung längst überschattet. Dabei sind es nicht nur die nackten Zahlen, die Grund zur Besorgnis geben.

Wie der "kicker" berichtet, ist es vor allem das Auftreten der Dortmunder Stars, das unter anderem Michael Zorc Sorgen bereitet. Die Körpersprache, die passive Spielweise, individuelle und kollektive Fehler sowie die fehlende Bereitschaft, auch in einem Testspiel an die Grenzen zu gehen sind demnach die größten Kritikpunkte des Sportdirektors.

BVB im Rennen gegen die Zeit: Dreier- oder Viererkette?

Hinzu beschäftigt die Verantwortlichen auch weiterhin die schier endlose Diskussion über die Systemfrage. Trainer Lucien Favre ist bekennender Fan der Viererkette. Seinen erfolgreichsten Fußball spielte der BVB in der jüngsten Vergangenheit aber mit einer Dreierkette.

"Von Vierer- auf Dreierkette zurückzugehen, sehe ich nicht als Problem an", deutete Zorc im "kicker" an, dass es wohl auf eine Abkehr von Favres favorisierter Variante hinausläuft. Völlig unproblematisch ist ein Wechsel hin zur alten Erfolgsformation allerdings nicht, zumal den Dortmundern langsam aber sicher die Zeit davon läuft. Das erste Pflichtspiel steht bereits am 14. September an, viel Zeit zum Testen bleibt nicht mehr.

Der Haken: In sämtlichen Vorbereitungsspielen liefen die Schwarz-Gelben mit einer Viererkette auf. Der Wechsel hin zu drei Verteidigern könnte demnach vor allem in den ersten Wochen der Saison einige Abstimmungsprobleme offenbaren. Probleme, die womöglich schon in der Hinrunde den ein oder anderen wichtigen Punkt kosten könnten.