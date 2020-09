WAC verpflichtet Weissman-Nachfolger

GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

WAC-Coach Ferdinand Feldhofer darf sich über einen neuen Stürmer freuen

Der WAC präsentiert nach dem Abgang seines Goalgetters Shon Weissmann mit Dario Vizinger einen neuen Stürmer. Der 22-jährige Kroate wechselt vom slowenischen Erstligisten Nk Celje ins Lavanttal und unterschreibt beim "Wolfsrudel" einen Vertrag bis 2024.

"Es gab viele Interessenten, es gab starke Konkurrenz am Transfermarkt – umso mehr freut es mich jetzt, dass sich Dario Vizinger für den WAC entschieden hat. Dario hat seine Qualitäten schon eindrucksvoll unter Beweis gestellt, ist slowenischer Meister und brachte es zuletzt auf 35 Scorerpunkte, davon 23 Tore. Damit ist über seine Qualität schon viel gesagt. Er ist jung und hungrig und passt perfekt zu unserer Philosophie.", sagt ein sichtlich zufriedener Chefcoach Ferdinand Feldhofer.

Ab sofort weiß man schon wer in Wolfsberg auf Torjagd geht 😜

23 Tore in 35 Pflichtspielen

In der letzten Saison explodierte der kroatische Stürmer in der slowenischen PrvaLiga regelrecht und brachte es auf satte 23 Tore in 35 Pflichtspielen. Insgesamt gelangen ihm rund 37 Treffer in 92 Ligaeinsätzen. Auch in der Champions League-Qualifikation kam er schon zweimal zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor.

