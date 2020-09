2. Liga präsentiert neuen Bewerbssponsor

GEPA pictures/ Philipp Brem

Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer freut sich auf die kommende Zusammenarbeit

Die 2. Liga präsentiert zum Start der Saison 2020/21 einen neuen Bewerbssponsor. Wie die Bundesliga in einer Aussendung bestätigt, wird der Sportwettenanbieter "Interwetten" neuer Premium Partner von Österreichs zweihöchster Spielklasse.

>> Der Spielplan der 2. Liga-Saison 2020/21

"Interwetten" heißt der neue Bewerbssponsor und Premium-Partner der 2. Liga in Österreich. Der Sportwettenanbieter wird allerdings nicht als klassischer Namenssponor der Liga auftreten, sondern sich mit zusätzlichen Werbeleistungen unter dem Motto #comebackstronger den Themen Sport und körperliche Bewegung für die Gesellschaft widmen und auf deren enorme Wichtigkeit aufmerksam machen. Zudem wird es umfangreiche Werbepräsenz bei den Klubs sowie den Plattformen der zweiten Liga geben. Die 2. Liga geht also ohne Sponsorenzusatz im Namen in die kommende Saison.

Ebenbauer freut sich über Zusammenarbeit

Seit Sommer 2018 dient die mit 16 Mannschaften besetzte 2. Liga als Bindeglied zwischen Amateur- und Profifußball und hat sich mittlerweile in der österreichischen Fußballlandschaft gefestigt.

Breaking News: Interwetten ist ab sofort neuer Bewerbssponsor, Premium Partner und offizieller Sportwettenanbieter der 2. Liga! 🤝 Die neue Saison kann kommen! 💪 https://t.co/sFP5FpgNUc#ligazwa — Fußball-Bundesliga (@OEFBL) 8. September 2020

Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer freut sich daher über die kommende Zusammenarbeit mit "Interwetten": "Wir freuen uns, dass wir Interwetten als neuen starken Partner der 2. Liga präsentieren können. Die zweithöchste Spielklasse ist in ihrer neuen Zusammensetzung seit der Ligareform in den vergangenen zwei Jahren nicht nur ihrer Ausbildungsfunktion als Drehscheibe nachgekommen, sondern hat insbesondere für viele spannende und unterhaltsame Geschichten gesorgt. Wir sind stolz darauf, dass die Liga auch in Corona-Zeiten sportlich fertig gespielt werden konnte und freuen uns, wenn der Ball ab dieser Woche wieder rollt."

