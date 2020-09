Effzeh in Shopping-Laune: Ein Deal fix, Trio im Visier

Eduard Bopp via www.imago-images.de

Horst Heldt und Markus Gisdol (r.) suchen neues Personal für den 1. FC Köln

Die Suche nach neuen Kräften für die Abteilung Attacke nimmt beim 1. FC Köln langsam aber sicher Form an. Der Wechsel eines griechischen Nationalspielers an den Rhein soll so gut wie sicher sein, weitere Spieler könnten folgen.

Mit Dimitrios Limnios von PAOK Saloniki soll sich der 1. FC Köln einig sein. Das berichtet der "kicker". Demnach verhinderte lediglich ein positiver Corona-Test des 22-Jährigen bei der Nationalelf, dass Limnios bereits am Dienstag in der Domstadt eintrudelte. Sobald ein negativer Test vorliegt, wird der Angreifer jedoch den Medizincheck absolvieren und sich bis 2024 an den Effzeh binden. Als Ablöse sollen 3,3 Millionen Euro nach Griechenland fließen, PAOK zudem 20 Prozent eines möglichen Mehrerlöses bei einem Weiterverkauf erhalten.

"Er ist ein ganz gradliniger, schneller Flügelstürmer. Wenn er einen guten Tag hat, dann kann er richtig Alarm machen. Er ist unberechenbar, dribbelstark, ständig auf dem Weg nach vorne", zitiert der "kicker" Michael Skibbe, der Limnios 2018 zu seinem Debüt im griechischen Nationalteam verhalf.

2019/20 absolvierte der Rechtsaußen 43 Pflichtspiele, erzielte sechs Tore und bereitete sieben Treffer vor.

Neben Limnios soll der 1. FC Köln weitere Spieler im Visier haben. Dem Bericht zufolge baggern die Kölner an Ajdin Hrustic vom FC Groningen. An dem Offensivspieler soll allerdings auch Eintracht Frankfurt Interesse hegen.

Für Köln-Manager Horst Heldt ist der 24-Jährige kein Unbekannter. Heldt kennt den australischen Nationalspieler aus seiner Zeit beim FC Schalke 04. Damals kickte Hristic für den Nachwuchs der Knappen.

Damit aber nicht genug: Zudem sollen Robin Hack vom 1. FC Nürnberg und Marco Richter vom FC Augsburg auf dem Zettel der Geißböcke stehen. Dass Nürnberg einen Transfer Hacks zuletzt kategorisch ausschloss, ist "kicker" zufolge lediglich ein "Bluff". Angeblich haben die Kölner sogar einen Deal im Auge, der "viel weniger als vier Millionen Euro Ablöse" kosten soll.

Für Richter sollen die Kölner sogar bereits ein Angebot abgegeben haben, aber zu weit von den Forderungen des FC Augsburg entfernt gelegen haben. "Der Transfer erscheint sinnvoll, aber derzeit finanziell nicht darstellbar", urteilt "kicker".