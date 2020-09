Trainer Zvonimir Soldo verlässt die Admira

GEPA pictures/ Mario Kneisl

Zvonimir Soldo ist nicht mehr Trainer der Admira

Überraschender Trainerwechsel bei der Admira: Zvonimir Soldo tritt aus privaten Gründen zurück, Patrick Helmes übernimmt interimistisch.

Die Spieler der Admira bekommen nach nur einer Runde in der neuen Bundesligasaison einen neuen Trainer. Zvonimir Soldo bot der Klubführung - aus privaten Gründen, wie es in einer Aussendung heißt - seinen Rücktritt an, der Verein kam diesem Angebot nach.

"Unvergesslich bleiben mir die Bilder, wie wir nach unserem Klassenerhalt um kurz nach 2:00 Uhr Früh in der Südstadt von den Fans empfangen wurden. Das war ein Gänsehaut-Moment. Aber jetzt zählt für mich nicht der Sport", wird Soldo in der Mitteilung an die Presse zitiert. "Ich wünsche dem Verein nur das Allerbeste und der Mannschaft eine erfolgreiche Zukunft. Ich werde aus Kroatien die Daumen drücken." Soldo ist bereits in seine Heimat gereist.

Das Training der Profis wird vorerst Juniors-Coach Patrick Helmes leiten.

red