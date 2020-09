Coronabedenken: Spielt Salzburg in Tel Aviv?

GERT EGGENBERGER, APA

Salzburg-Coach Jesse Marsch äußert Gesundheitsbedenken

Meister Salzburg wusste vorerst auch am Donnerstag noch nicht, wo das für Dienstag angesetzte Hinspiel im Champions-League-Play-off gegen Maccabi Tel Aviv stattfinden wird. Aufgrund des ab Freitag in Kraft tretenden Lockdowns in Israel ist die Austragung in Maccabis Heimstätte, dem Bloomfield-Stadion, ungewiss. Salzburgs Trainer Jesse Marsch hat Gesundheitsbedenken.

"Ich personlich möchte nicht in Israel spielen. Weil es ist gefährlich momentan, es ist gefährlich für unsere Gruppe", erklärte Marsch am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Die jüngsten Zahlen markierten mit offiziell 5.523 neuen Fällen ein Rekordhoch, in Israel sind bisher 1.147 Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben.

Warten auf die UEFA

Der Club "harre minütlich" einer Entscheidung durch die UEFA, erklärte ein Sprecher. Die Information sei bereits für gestern angesagt gewesen, kam bis dato aber nicht. "Organisatorisch macht es die Reise nicht leichter." Findet die Partie nicht in Israel statt, stünden etwa Griechenland und Zypern als potenzielle Gastgeber von neutralen Spielorten parat.

Unser Gegner steht fest: Wir treffen im UEFA Champions League Play-off auf @MaccabiTLVFC. Spieltermine dafür sind der 22. September (Auswärts) bzw. 30. September (Heim). #UCL pic.twitter.com/QRooErWlEi — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 16. September 2020

Unbeeindruckt davon soll die Vorbereitung der Salzburger laufen. Zunächst steht sowieso die Bundesliga-Heimpartie gegen Altach am Samstag an.

Alle Versuche, die Champions League seit dem Red-Bull-Einstieg 2005 via Qualifikation zu erreichen, scheiterten bisher. Das ist auch dem in dieser Sache unbefleckten Marsch bewusst. "Ich glaube, dass in der Vergangenheit viele im Verein hier Stress und Angst vor so einer Quali-Runde hatten, weil sie es nicht geschafft haben", sagte Marsch. "Aber im Moment haben wir eine Gruppe, die versteht, was Champions League bedeutet und was es dazu braucht. Das ist ein Vorteil für uns."

apa