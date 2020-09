Silberberger: LASK-Match "eine heiße Challenge"

APA

Duell der Routiniers: Zlatko Dedič gegen Gernot Trauner

Der LASK geht als haushoher Favorit ins Auswärtsspiel bei der WSG Tirol, dennoch warnt Trainer Dominik Thalhammer vor den Wattenern.

Der LASK absolviert am Samstag in der Bundesliga bei WSG Tirol seine Europacup-Generalprobe. Die Linzer wollen sich mit einem Sieg am Tivoli auf das Heimspiel in der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League am Donnerstag gegen Dunajská Streda einstimmen und dabei ihren eindrucksvollen Auswärts-Erfolgslauf der Vorsaison fortsetzen.

Damals war der LASK trotz Endrang vier das stärkste Ligateam in der Fremde, 13 von 16 Spielen wurden gewonnen. Nun geht es gegen einen Klub, der 2019/20 lediglich zwei Heimsiege zustande brachte. Zudem verlor WSG zum Meisterschaftsauftakt bei Aufsteiger SV Ried mit 2:3.

LASK Trainer Thalhammer erwartet "sehr gefährliche Tiroler Mannschaft

Dennoch warnte LASK-Coach Dominik Thalhammer: "Wattens war gegen Ried drauf und dran, das Spiel zu gewinnen, sie hatten gute Chancen auf einen Treffer zum 1:3. Von daher erwarten wir eine sehr gefährliche Tiroler Mannschaft. Aber auch wir sind in einer guten Verfassung und haben eine sehr gute Trainingswoche hinter uns." Der frühere Frauen-Teamchef bemerkte bei seiner Mannschaft nach dem Auftakt-1:0 über die Wiener Austria "eine sehr positive Grundstimmung, und ich bin zuversichtlich, dass wir eine gute Leistung zeigen werden".

Bei WSG-Coach Thomas Silberberger wirkte die Last-Minute-Niederlage von Ried noch lange nach. "Je öfter ich mir die Szenen dieser Partie anschaue, desto unglaublicher sind sie. Aber man muss es abhaken, jetzt liegt der Fokus auf dem LASK", meinte der Tiroler.

Für Silberberger sind die Linzer "die österreichische Mannschaft mit der höchsten Intensität gegen den Ball. Da sind sie sogar fast einen Schritt über Red Bull. Da geht vieles im Sprint, der Druck auf unsere Aufbauspieler wird enorm sein, eine heiße Challenge", prophezeite der 47-Jährige.

