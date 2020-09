Eintracht ohne N'Dicka gegen Bielefeld

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Evan N'Dicka fehlt der Eintracht zum Saisonauftakt

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss zum Saisonstart auf Abwehrspieler Evan N'Dicka verzichten.

"Evan wird am Samstag sicher nicht spielen können", bestätigte Trainer Adi Hütter auf der Pressekonferenz vor der ersten Bundesligapartie gegen Arminia Bielefeld am Samstag. Der 21 Jahre alte Franzose zog sich im DFB-Pokalspiel bei 1860 München (2:1) in der Vorwoche eine Verletzung an der Syndesmose zu.

Trotz des vermeintlich dankbaren Auftakts mit einem Heimspiel gegen einen Aufsteiger warnt Hütter vor Nachlässigkeiten: "Das ist keine gemahte Wiesn", sagte der 50-Jährige mit österreichischem Schmäh: "Wir müssen an unsere Leistungsgrenze gehen. Sie hatten letztes Jahr in der 2. Liga die wenigsten Gegentore und mit Klos den Toptorschützen. Das ist eine Mannschaft, die Fußball spielen kann. Da müssen wir dagegenhalten, das wird kein Spaziergang."