10 Dresdner entführen Punkte aus Lautern

Frey-Pressebild/Deines via www.imago-images.de

Dynamo Dresden agierte mehr als eine Hälfte in Unterzahl beim 1. FC Kaiserslautern

Die Pokalhelden von Dynamo Dresden sind in der 3. Fußball-Liga erfolgreich ins Projekt Wiederaufstieg gestartet. Im Duell zweier tief gefallener Traditionsklubs setzte sich die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski beim 1. FC Kaiserslautern mit 1:0 (1:0) durch.

Kapitän Sebastian Mai (18.) traf per Kopfball-Abstauber für die Sachsen, die am Montag in der ersten Runde des DFB-Pokals den Zweitligisten Hamburger SV 4:1 geschlagen hatten. Dabei musste Dynamo nach Gelb-Rot gegen den früheren Lauterer Paul Will (43.) mehr als die Hälfte der Partie in Unterzahl bestreiten.

"Ich erwarte ein Top-Spiel für die 3. Liga. Dresden hat denselben Anspruch wie wir - eine der Topmannschaften zu sein", hatte FCK-Trainer Boris Schommers vor der Partie gesagt.

Doch obwohl der Dresdner Kader nach dem Zweitliga-Abstieg komplett durcheinandergewürfelt wurde und zehn Zugänge in der Startelf standen, gab der Gast vor 4985 zugelassenen Zuschauern auf dem Betzenberg in der ersten Hälfte den Ton an.

90'+5 Yeeeees! Das war’s! Die SGD erkämpft sich beim FCK in Unterzahl den Sieg und startet mit den ersten drei Punkten in die Drittliga-Saison 2020/21. 🔥 #FCKSGD 0:1 #sgd1953 pic.twitter.com/awofYc2ZV6 — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) 18. September 2020

In der 50. Minute verhinderte Kaiserslauterns Dominik Schad mit einer Rettungsaktion auf der Linie das zweite Gegentor. Der FCK rannte in der Folge gegen müder werdende Gäste an, agierte aber nach dem Verlust mehrerer Leistungsträger aufgrund finanzieller Zwänge wenig zwingend.