Presse: "Thiago beschämt die Chelsea-Flops"

Neil Hall via www.imago-images.de

Wechselte vom FC Bayern München zum FC Liverpool: Thiago Alcantara.

"Mühelos schlüpfte er in die Rolle des Sechsers und schien sich sofort bei seinen neuen Teamkollegen wohl zu fühlen", bewertete "Liverpool Echo" die 45-Minuten-Gala von Reds-Neuzugang Thiago. Mit einem Augenzwinkern schloss das Blatt Thiagos Bewertung (8 von 10 Punkten) mit dem Hinweis, der Spanier könne "ein bisschen spielen".

Auch der Rest der englischen Presselandschaft ließ es sich nehmen, vom Debüt des Ex-Spielers des FC Bayern München zu schwärmen. Die Stimmen zum ersten Auftritt des Spaniers:

Mirror: "Thiago Alcantara benötigte nur 45 Minuten, um einen Premier-League-Rekord zu brechen: Er brachte 75 Pässe an den Mann - mehr als jeder Chelsea-Spieler im gesamten Spiel und der höchste Wert, den je ein Spieler in 45 Minuten erzielt hat."

The Sun: "Liverpool-Debütant Thiago Alcantara zerschmetterte einen Premier-League-Pass-Rekord und beschämte die Chelsea-Flops während seiner 45-minütigen Meisterleistung. [...] Sein schnörkelloses Umschaltspiel kontrastierte mit den Leiden Chelseas."

ESPN: "Es kostete Liverpool beinahe drei Monate des Nachdenkens und Ausweichens, ehe sie plötzlich aktiv wurden und den Transfer des 20-Millionen-Pfund-Neuzugangs Thiago vom FC Bayern abschlossen. Innerhalb von fünf Minuten nach seinem Debüt gegen Chelsea am Sonntag musste man sich fragen, warum Liverpool so lange über den ehemaligen Mittelfeldspieler von Barcelona nachgedacht hatte."

Express: "Liverpool-Neuzugang Thiago sendet ManCity eine Botschaft mit einem Debüt beim Sieg gegen Chelsea, dass einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. [...] Es wirkte, als hätte er sein ganzes Leben lang im Herzen des Reds-Mittelfelds gespielt. "

Daily Mail: "Mittelfeld-Großmeister Thiago übertraf JEDEN Chelsea-Spieler, obwohl er nur 45 Minuten gespielt hat ... Dieses rekordbrechende Debüt zeigte, warum Jürgen Klopps rücksichtsloses Liverpool noch stärker geworden ist."

Daily Star: "Thiago Alcantara hat bewiesen, dass Liverpool-Teammanager Jürgen Klopp falsch lag, indem er bei seinem Auftritt in der zweiten Halbzeit gegen Chelsea am Sonntag auf der Stamford Bridge einen Premier-League-Rekord gebrochen hat. Der 29-Jährige trat dem Verein Anfang dieser Woche mit einem Deal im Wert von 30 Millionen Pfund vom FC Bayern München bei, doch Jürgen Klopp hatte die Fans aufgefordert, nicht zu früh zu viel zu erwarten. Obwohl er nur in der zweiten Halbzeit gespielt hat, brachte Thiago mit 75 Pässen mehr Zuspiele an den Mann, als jeder Chelsea-Akteur. Seit 2003/04 wird die Statistik erhoben, hat kein Spieler in 45 Minuten mehr erfolgreiche Pässe gespielt."

Telegraph: "Liverpools einzige Sorge war der Verlust von Kapitän Jordan Henderson, der zur Halbzeit eine Zerrung in der Oberschenkelmuskulatur erlitt, es war aber zugleich der Segen der nahtlosen Einführung von Neuzugang Thiago Alcantara im Mittelfeld."