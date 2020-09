Rapid an bulgarischem Teamspieler dran?

INPHO/Kostadin Andonov via www.imago-images.de

Todor Nedelev ist im Nationalteam gesetzt

Tut sich beim SK Rapid Wien in Sachen Spielerverpflichtungen noch etwas? Wie das bulgarische Nachrichtenmedium "Kotasport" erfahren haben will, sind die Hütteldorfer an Offensivspieler Todor Nedelev von Botev Plovdiv interessiert.

>> Die Vereinsstatistik von Todor Nedelev in der weltfussball-Datenbank

Mit zwei Toren in den ersten zwei Bundesligaspielen zeigte Taxiarchis Fountas bei Rapid gleich wieder auf. Das Interesse am griechischen Offensivspieler wird dadurch aber nicht geringer, weshalb man sich bei Rapid angeblich nach Ersatz umsieht. Wie das bulgarische Nachrichtenmedium "Kotasport" berichtet, haben die Hütteldorfer ein Auge auf Todor Nedelev vom bulgarischen Erstligisten Botev Plovdiv geworfen.

Aus Graz nahmen wir einen Punkt mit, aber die nächsten Aufgaben warten schon - in einem ziemlich intensiven Herbst: https://t.co/lZCS5Dk9Ay 👈 #SCR2020 — SK Rapid (@skrapid) 21. September 2020

Universal einsetzbar

Nedelev, der auch schon für die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05 aufgelaufen ist, spielt seit der Saison 2015/16 bei Plovdiv und ist als Offensivkraft variabel im Zentrum wie auch auf den Flügeln einsetzbar. In der aktuellen Saison bringt es der 27-Jährige in sechs Ligaspielen auf ordentliche drei Treffer.

Für das bulgarische Nationalteam bringt es Todor Nedelev bisher auf 30 Pflichteinsätze, bei dem ihm zwei Tore gelangen. In der aktuellen Nations League B-Gruppe stand Nedelev in beiden Partien in der Startelf.

red