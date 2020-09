Mega-Transfer? Mbappé in Kontakt mit Klopp und Real

Han Yan

Lockt Jürgen Klopp Kylian Mbappé zum FC Liverpool?

Kylian Mbappé ist zwar noch bis 2022 an Paris Saint-Germain gebunden, doch offenbar will der französische Superstar PSG schon im kommenden Sommer verlassen. Nun bringen sich offenbar zwei Klubs in Stellung: Der FC Liverpool und Real Madrid.

Wie "L'Équipe" berichtet, haben die beiden Topklubs bereits Kontakt zu Mbappé aufgenommen und befinden sich im intensiven Austausch mit dem 21-jährigen Angreifer.

Liverpool-Teammanager Jürgen Klopp soll großer Fan Mbappés sein. Der ehemalige BVB-Coach wollte den Franzosen schon 2017, vor seinem Wechsel von der AS Monaco zu PSG, nach Liverpool lotsen. Die Bemühungen blieben allerdings ohne Erfolg. Jedoch, so berichtet "L'Équipe", hat Klopp den Kontakt zu Mbappé seitdem nicht abreißen lassen.

Auch Real-Coach Zinédine Zidane ist angeblich großer Bewunderer seines Landsmanns Mbappé. Bei den Königlichen gilt der Weltmeister von 2018 ohnehin schon lange als heiß begehrtes Transferziel.

Will Mbappé PSG im Sommer 2021 verlassen?

Zuletzt hatte die "Times" berichtet, dass Mbappé Paris Saint-Germain am Ende der Saison verlassen wird. Der französische Nationalspieler habe den Klub darüber informiert, dass er nur noch eine weitere Spielzeit für PSG spielen wolle und danach seine Karriere woanders fortsetzen werde, schrieb die britische Zeitung in der vergangenen Woche.

Paris wolle einen Abgang Mbappés aber mit allen Mitteln verhindern und habe bereits mehrfach verbesserte vertragliche Konditionen angeboten.

Der Torjäger war 2017 von der AS Monaco zu PSG gewechselt. Der aus Katar alimentierte Hauptstadt-Klub ließ sich den Transfer 180 Millionen Euro kosten. Der aktuelle Vertrag des Angreifers läuft noch bis 2022.

Zuletzt unterlag PSG im Finale der Champions League dem FC Bayern und verpasste damit erneut den von den Eigentümern seit Jahren angestrebten Triumph in Europas Königsklasse.