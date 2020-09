Admira holt sich Rath, Schösswendter geht

GEPA pictures/ Johannes Friedl

Lukas Rath heuert in der Südstadt an

Nach dem misslungenen Start in die neue Bundesliga-Saison rüstet der FC Admira Wacker nach und verpflichtet den ehemaligen Mattersburger Lukas Rath. Der 28-jährige Abwehrspezialist unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2021.

Die Admira vermeldet nach dem verpatzten Start in die Bundesliga-Saison mit einem erzielten Tor und neun Gegentoren eine Neuverpflichtung für die wackelige Abwehr. Wie die Südstädter bekannt gaben, schließt sich der ehemalige SV Mattersburg-Spieler Lukas Rath dem Tabellenletzten an und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2021.

"Lukas hat nicht nur eine große Präsenz auf dem Spielfeld, sondern gilt auch als Führungspersönlichkeit. Vor allem seine Erfahrung aus knapp zwölf Jahren Bundesliga gibt unseren jungen Spielern weitere Unterstützung und Sicherheit", so Sportdirektor Franz Wohlfahrt.

Über 160 Spiele in der Bundesliga

Mit dem 28-jährigen Lukas Rath holt sich die Admira dringend benötigte Erfahrung, um die junge Mannschaft zu unterstützen. So absolvierte der Abwehrspieler ganze 167 Bundesligaspiele für den SV Mattersburg und war auch 60-mal in der 2. Liga für die Burgenländer am Ball.

"Ich freue mich, dass der Wechsel zum FC Flyeralarm Admira geklappt hat. Ich werde meine ganze Erfahrung einbringen, damit wir gemeinsam Erfolge feiern können", so ein zufriedener Lukas Rath.

Abschied nimmt man dagegen von Christoph Schösswendter, mit dem man nach einer internen Sitzung nicht mehr plant. Über die genauen Gründe wurde Stillschweigen vereinbart.

