Medien: Martínez-Abschied aus München perfekt

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Javi Martínez verlässt den FC Bayern

Nur wenige Tage nach dem Abschied von Thiago verliert der FC Bayern den nächsten langjährigen Leistungsträger. Informationen der "Bild" zufolge ist die Rückkehr von Javi Martínez nach Spanien seit Dienstag perfekt.

Wie das Blatt berichtet, wird sich der Defensivspieler in den kommenden Tagen seinem Ex-Klub Athletic Bilbao anschließen. Bereits im Winter sollen sich die Basken mit einer Rückholaktion ihres ehemaligen Spielers beschäftigt haben. Und auch Martínez soll einem Wechsel in seine alte Heimat stets offen gegenüber gestanden haben. Jetzt hat das Warten offenbar ein Ende.

Schon beim Spiel um den UEFA Supercup am Donnerstag in Budapest wird Martínez "Bild" zufolge nicht mehr zum Kader des Rekordmeisters gehören. Somit könnte die Trainingseinheit an der Säbener Straße am Dienstag Vormittag der letzte Auftritt des Spaniers in Diensten des FC Bayern gewesen sein. Beim traditionellen Foto-Shooting im Wiesn-Outfit fehlte der Routinier bereits.

Für den 32-Jährigen erhalten die Münchner eine Ablöse in Höhe von rund zehn Millionen Euro. Martínez' Vertrag bei FC Bayern lief ursprünglich noch bis zum Sommer 2021. Dem Defensivspieler lag angeblich auch eine Offerte von San Sebastian vor, Martínez aber wollte den Herbst seiner Karriere lieber bei seinem Herzensklub verbringen, heißt es.

FC Bayern will Martínez "keine Steine in den Weg legen"

Der Martínez-Abschied aus München kommt längst nicht mehr überraschend. Schon vor einigen Wochen erklärte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge gegenüber der "AZ": "Uns ist bekannt, dass er den Klub bei einem passenden Angebot gern verlassen würde." Der Verein würde dem Spanier dabei "keine Steine in den Weg legen", ergänzte Rummenigge.

Mit Martínez verlässt einer der erfolgreichsten Spieler der Neuzeit den Rekordmeister. Der Spanier gewann mit den Münchnern nicht nur zwei Mal die Champions League, sondern holte auch acht Meisterschaften und fünf Pokalsiege.

Die Zeit des Routiniers in München wurde allerdings auch von vielen Verletzungen geprägt. Darunter ein Kreuzbandriss, ein Leistenschaden und Probleme mit dem Meniskus. Daher kommt der Defensiv-Spezialist "nur" auf 238 Pflichtspiele im Dress der Münchner. Insgesamt hat er über 100 Pflichtspiele verletzungsbedingt verpasst.