Timo Werner: Das hat Chelsea dem BVB voraus

Timo Werner vergleicht den FC Chelsea mit dem BVB

Timo Werner sieht Parallelen zwischen dem FC Chelsea und dem BVB. Der Nationalspieler glaubt allerdings, dass sein neuer Klub deutlich bessere Chancen auf einen Titel hat als die Dortmunder.

Der FC Chelsea und Borussia Dortmund seien "definitiv vergleichbar", erklärte Werner im Gespräch mit der "Sport Bild". Beide Klubs würden auf Talente setzen und seien qualitativ auf einem Level, ist der Nationalspieler überzeugt.

Der große Unterschied: Der FC Chelsea hat ganz andere finanzielle Voraussetzungen. Deswegen sieht Werner bei den Blues auch bessere Chancen auf Titel: "Hier wird ein Team aufgebaut, um eine Ära bei Chelsea einzuleiten." Eine Ära, die dem BVB in den letzten Jahren verwehrt blieb.

"Ich bin sicher: Wenn Dortmund die vielen Talente und Top-Spieler, die sie in der Vergangenheit hatten, nicht hätten ziehen lassen, wären sie in den letzten Jahren bestimmt auch mal Deutscher Meister geworden", glaubt Werner.

Werner: Leroy Sané riet mir zu Premier-League-Wechsel

Dass der Nationalspieler in diesem Sommer in London gelandet ist, hat auch ein Stück weit mit Leroy Sané zu tun. Dieser habe ihm zu einem Wechsel in die Premier League geraten, verriet Werner.

Gleichzeitig warnte Sané den ehemaligen Leipziger auch schon vor dem, was ihn in der stärken Liga der Welt erwartet.

"Die Sachen, die er erzählt, waren sehr interessant. Beispielsweise, dass auch wenn man denkt, man sei aus seinen Bundesliga-Erfahrungen körperlich stark, sei das in England dennoch noch mal ein anderes Level. Das kann ich nach den ersten Spielen gegen englische Verteidiger bestätigen", sagte Werner.

Obwohl in der englischen Liga ein anderer Wind als in der Bundesliga weht, wusste Werner in seinen beiden ersten Einsätzen für die Blues durchaus zu überzeugen. Sowohl im ersten Spiel gegen Brighton als auch im Topspiel gegen Liverpool holte der Deutsche einen Elfmeter raus. In die Torschützenliste konnte er sich allerdings noch nicht eintragen.