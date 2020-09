Obacht, FC Bayern! Haalands Kampfansage an die Konkurrenz

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Erling Haaland traf am letzten Wochenende schon wieder doppelt für den BVB

Erling Haaland zeigte sich beim Bundesliga-Auftakt von Borussia Dortmund direkt wieder auf Betriebstemperatur. Mit seinem Doppelpack beim 3:0-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach unterstrich der Stürmerstar des BVB seine Ambitionen, in seinem ersten kompletten Spieljahr in Deutschland noch stärker zu werden.

Haaland schraubte seine bisherige Torausbeute im deutschen Fußball-Oberhaus auf sensationelle 15 Tore in 16 Spielen nach oben. Eine Quote, die den Norweger entsprechend selbstbewusst auftreten lässt.

"Ich bin regelrecht besessen davon, Tore zu schießen", so der 20-Jährige im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten". Insgesamt brachte er es in der abgelaufenen Saison vereins- und wettbewerbsübergreifend für RB Salzburg und Borussia Dortmund auf 44 Treffer - wohlgemerkt in nur 40 Spielen.

Eine sagenhafte Bilanz, die den Wunderstürmer aber einigermaßen unzufrieden zurücklässt: "Ich hätte locker-leicht mehr als 50 Tore schießen können. Das soll nicht überheblich klingen, das ist vielmehr einfach gut so, denn das zeigt mir, dass das Potenzial dazu vorhanden ist."

In der Bundesliga sowie in der Champions League beeindruckte Haaland in seiner bisherigen Zeit bei den Schwarz-Gelben neben seinen fußballerischen Qualitäten vor allem mit seiner Abgebrühtheit und seiner extremen Coolness. Nichts vermag den 1,94-m-Hünen aus der Ruhe zu bringen.

Haaland selbst bestätigte diesen Eindruck: "Ich mag diesen Druck sehr, sehr gerne. Ich genieße das in jedem Spiel, in jeder Minute." Je wichtiger die einzelnen Spiele seien, desto motivierter laufe er auch für seine Farben auf.

"Ich hoffe, der beste Erling Haaland kommt noch"

Schon die Dortmunder Verantwortlichen um Sportdirektor Michael Zorc und Cheftrainer Lucien Favre hatten sich bereits mehrfach beeindruckt gezeigt von der Abgeklärtheit und Selbstsicherheit, die Haaland in so jungen Jahren bereits auf dem Platz ausstrahle.

Für die kommende Saison will sich der viermalige norwegische Nationalspieler selbst vor allem im fußballerischen und technischen Bereich verbessern. "Ich muss noch ein viel besserer Fußballer werden. Das treibt mich täglich an. Ich hoffe, der beste Erling Haaland kommt noch."

Eine erwartungsfrohe Aussage, die fast schon wie eine Drohung an die unmittelbare Konkurrenz, in erster Linie natürlich an den FC Bayern, klingt.