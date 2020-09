Boateng verrät: Darum habe ich mir die Haare gefärbt

Tobias Hase

Jérôme Boateng hatte sich die Haare lila gefärbt

Bayern-Star Jérôme Boateng hat das Geheimnis seiner lila gefärbten Haare gelüftet.

"Es war eine Wette", sagte der Innenverteidiger des deutschen Fußball-Rekordmeisters in einem Video auf der Internetseite des Klubs. Vor der Reise der Münchner zum siegreichen Champions-League-Finalturnier in Lissabon habe er diese mit "einem Freund" geschlossen.

"Er hat gesagt, er ist sich sicher, dass wir gewinnen werden und wettet darauf. Wenn wir gewinnen, muss ich meine Haare lila färben. Falls nicht, würde er das sofort machen", berichtete Boateng.

"Ich war so überrascht davon und habe direkt zugestimmt. Ich kann damit ganz gut leben, wenn ich mir die Haare aus so einem guten Grund färbe", so der Abwehrspieler. Wer der Freund ist, verriet der Ex-Nationalspieler nicht.