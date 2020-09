ManU gewinnt turbulentes Spiel in Nachspielzeit

APA (AFP)

ManUnited siegt dank eines Elfmeters in der zehnten Minute der Nachspielzeit

Der englische Rekordmeister Manchester United hat in einer turbulenten Schlussphase in der zweiten Runde der Premier League auswärts gegen Brighton den ersten Sieg erkämpft. Die Red Devils kamen am Samstag dank eines verwandelten Handelfmeters nach Intervention des Video-Assistenten durch Bruno Fernandes in der zehnten Minute der Nachspielzeit zu einem glücklichen 3:2 (1:1)-Erfolg. Die Gastgeber waren erst kurz zuvor durch Solly March zum 2:2-Ausgleich gekommen (95.).

Neal Maupay (40./Foulelfmeter) brachte Brighton zunächst in Führung. Ein Eigentor von Lewis Dunk (43.) und Marcus Rashford (55.) drehten für United die Partie und sorgten für die 2:1-Führung, ehe es in die dramatische Nachspielzeit ging.

