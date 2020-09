Medien: BVB schließt Fans aus Corona-Hotspots aus

Inderlied/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Keine BVB-Tickets für Fans aus Hamm und Remscheid

Borussia Dortmund passt vor dem zweiten Bundesliga-Heimspiel der Saison gegen den SC Freiburg offenbar die Richtlinien für die Ticketvergabe an. BVB-Fans aus Corona-Hotspots in NRW wie Hamm sollen keine Karten mehr bekommen können.

Bei 94,9 lag die vom RKI für Hamm ausgewiesene Sieben-Tage-Inzidenz am Montagmittag, das entspricht 170 Neuinfizierten mit dem Coronavirus in den letzten sieben Kalendertagen. Die kreisfreie Stadt am Nordostrand des Ruhrgebiets liegt damit weiter deutlich über der Inzidenz-Grenze von 50 und gilt damit auch offiziell nach wie vor als ein Hotspot der Pandemie.

Für BVB-Anhänger aus Hamm, aber auch aus Remscheid im Bergischen Land (Inzidenz von 72,1 am Montag), hat das bittere Konsequenzen: Sie können offenbar aktuell nicht darauf hoffen, eines der begehrten Tickets für ein Heimspiel ihres Lieblingsvereins zu ergattern.

Zwar sind Stand jetzt auch für die Partie gegen Freiburg am Samstag (15:30 Uhr) 10.000 Zuschauer im Signal Iduna Park zugelassen. Der BVB hat nach Informationen der "Ruhrnachrichten" aber nach dem ersten Heimspiel gegen Gladbach (3:0) Anpassungen in Bezug auf die Ticketvergabe vorgenommen.

BVB-Fans "sehr verständnisvoll"

So sei einerseits die strikte Vorgabe, dass 75 Prozent der Zuschauer ihren Wohnsitz in Dortmund haben müssen, deutlich aufgeweicht worden. Stattdessen richte sich der Fokus bei der Zuteilung der Karten nun darauf, wie hoch die aktuellen Infektionsraten in den Wohnorten und Landkreisen der Ticket-Bewerber seien. Menschen aus Hamm und Remscheid seien vor diesem Hintergrund aktuell außen vor. Grundsätzlich sind aktuell nur Zuschauer aus NRW für die Dortmunder Begegnungen zugelassen.

Dem Bericht zufolge will der BVB gegen Freiburg die Maskenpflicht auf den Zuwegen zum Stadion stärker in den Fokus rücken sowie technische Probleme bei den Einlasskontrollen beseitigen. "Die strenge Personalisierung der Tickets bleibt bestehen. Wir müssen sicherstellen, dass in einem Infektionsfall nachverfolgbar bleibt, wer neben wem gesessen hat", sagte Geschäftsführer Carsten Cramer dem Blatt.

Auch den Ein- und Auslass zu festen Zeitfenstern werde der BVB "genauso erneut anwenden". Cramer lobte die BVB-Fans nach den Eindrücken vom Gladbach-Spiel als "sehr verständnisvoll".