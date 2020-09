Weitere Transfers in der Pipeline? Das sagt Hansi Flick

UEFA - Handout

Hansi Flick sprach auf der Pressekonferenz des FC Bayern vor dem BVB-Duell

Trainer Hansi Flick hat sich vor dem Supercup gegen den BVB zurückhaltend zur weiteren Transferplanung des FC Bayern München geäußert.

"Beim FC Bayern ist es so, dass die sportliche Leitung Vorschläge macht. Da bin ich natürlich involviert. Absegnen muss es dann jemand anderer", sagte Flick auf einer Pressekonferenz über mögliche weitere Neuzugänge.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic und sein Team versuchten, "zu realisieren, was möglich ist", so der Erfolgscoach weiter. "Diese Saison ist nicht normal. Wir haben alle drei oder vier Tage ein Spiel. Das muss man berücksichtigen."

Der FC Bayern könne wegen der Corona-Krise aber "finanziell nicht aus dem Vollen schöpfen" und müsse "alles mit Sinn und Verstand machen", betonte Flick.

Keine konkreten Aussagen ließ sich der 55-Jährige zu den möglichen Abgängen von Mickael Cuisance, Javi Martínez oder Alexander Nübel entlocken.

"Das ist für mich im Moment kein Thema", so Flick. Cuisance, der vor einem Wechsel zu Leeds United stehen soll und der vor seinem Ex-Klub Athletic Bilbao umworbene Martínez hätten ganz normal trainiert und seien weiter Teil des Kaders. Mit dem vom FC Schalke 04 geholten Torwart Nübel sei er "sehr zufrieden und froh, ihn in unseren Reihen zu haben", sagte Flick.

+++ Hansi Flick über die Niederlage gegen Hoffenheim +++

Ich ziehe immer gerne etwas Positives heraus. In Hoffenheim war das ein Spiel für Peter Hofmann, der viel zu früh gestorben ist und sich bestimmt über das Ergebnis gefreut hätte. Wir haben ein Spiel verloren und nicht gut gespielt. Aber wir haben auch eine enorm erfolgreiche Zeit hinter uns. Die Mannschaft hat großes Vertrauen in ihre Stärke.

+++ Hansi Flick über Sven Ulreich +++

Morgen wird Manuel Neuer im Tor stehen. Sven Ulreich habe ich in der Vergangenheit schon häufig gelobt. Er weiß, dass er einen Weltklasse-Torwart vor sich hat und hängt sich trotzdem voll rein. Das macht er herausragend.

+++ Hansi Flick über eine mögliche Schonung der Nationalspieler +++

Auch die Nationalmannschaft hat ihre Ziele und unsere Spieler spielen dort gerne. Ich bin dankbar, dass Jogi Löw im September auf einige unserer Nationalspieler verzichtet hat. Es geht nur gemeinsam und mit guter Kommunikation.

+++ Hansi Flick über Rotation +++

Wir müssen die Belastung aller Spieler in Absprache mit der medizinischen Abteilung berücksichtigen. Wir müssen auch mit den Nationaltrainern in Kommunikation bleiben. Wir spielen am 15. Oktober im DFB-Pokal und am 17. in der Bundesliga. Die Nationalmannschaft spielt davor am 13., Frankreich am 14.. Sie müssen mir sagen, ob das Sinn ergibt.

+++ Hansi Flick über die Breite des Kaders +++

Ich bin nicht nervös. Aber wie gesagt, wir haben Qualität verkauft und auch einige junge Talente gehen lassen. Das ist absolut legitim. Wir warten jetzt bis zum 5. Oktober ab und schauen dann. Ich bin sehr zuversichtlich. Es ist nicht einfach in der aktuellen Situation. Wenn das Transferfenster zu ist, können wir uns gerne über unsere Ziele unterhalten. Klar ist aber: Wir wollen Titel gewinnen, die Bundesliga, den DFB-Pokal und die Champions League.

+++ Hansi Flick über eine mögliche Absage des Supercups +++

Das Leben ist kein Wunschkonzert. Von daher nehmen wir das Spiel gerne an. Der Supercup gehört zum deutschen Fußball dazu. Wir wollen das seriös angehen.

+++ Hansi Flick über den Vergleich Haaland-Lewandowski +++

Wenn man Leistung bringt und Tore schießt, ist das ganz normal. Die Gier und die Dynamik von Haaland sind herausragend. Es ist aber wichtig, dass man über Jahre gute Leistungen bringt. Aber Haaland ist auf einem sehr, sehr guten Weg, einer der besten Stürmer zu werden. Für mich ist Lewandowski der weltbeste Mittelstürmer.

+++ Hansi Flick über die Trainer-Entlassung in der Bundesliga +++

Ich bekomme natürlich mit, wer entlassen wird. Gerade zu David Wagner habe ich ein gutes Verhältnis. Die Umstände der Entlassung möchte ich nicht bewerten. Aber das gehört zu unserem Geschäft.

+++ Hansi Flick über Jamal Musiala +++

Natürlich ist es einfacher, junge Spieler in einem Spiel wie gegen Schalke reinzubringen als in Hoffenheim, als es sehr umkämpft war. Jamal hat es gegen Schalke sehr gut gemacht.

+++ Hansi Flick über die Stärken des BVB +++

Wir haben 2020 alle Spiel bis auf eins gewonnen. Die Dortmunder Bilanz war nur unwesentlich schlechter. Die Mannschaft spielt guten Fußball, die Herangehensweise von Lucien Favre gefällt mir.

+++ Hansi Flick über Haaland und Sancho +++

Das wird für uns eine Herausforderung, wie für jedes andere Team auch. Aber wir haben in der Vergangenheit bewiesen, dass wir das gut machen können.

+++ Hansi Flick über die Entwicklung von Youngster Chris Richards +++

Chris hat gute Voraussetzungen. Er ist zweikampfstark, hat eine gute Geschwindigkeit, ist kopfballstark. Es ist wichtig für ihn, weiter dazu zu lernen, auch im taktischen Bereich. Das macht er gut. Er hat sich seine Minuten absolut verdient.

+++ Hansi Flick über den Transfer-Endspurt +++

Beim FC Bayern ist es so, dass die sportliche Leitung Vorschläge macht. Da bin ich natürlich involviert. Absegnen muss es dann jemand anderer. Hasan und sein Team machen eine gute Arbeit. Sie versuchen, zu realisieren, was möglich ist. Diese Saison ist nicht normal. Wir haben alle drei oder vier Tage ein Spiel. Das muss man berücksichtigen.

+++ Hansi Flick über die Zukunft von Cuisance und Martinez +++

Das ist für mich im Moment kein Thema. Beide haben heute Morgen trainiert und werden morgen im Kader stehen. Hasan Salihamidzic und ich sind uns einig, was die Situation angeht. Wir können wegen Corona finanziell nicht aus dem Vollen schöpfen und müssen alles mit Sinn und Verstand machen.

+++ Hansi Flick über den Gesundheitszustand von David Alaba und Leroy Sané +++

Bei David müssen wir es abwarten. Er hat muskuläre Probleme. Leroy Sané fällt wegen einer Kapselverletzung im rechten Knie aus bis nach der Länderspielpause.

+++ Hansi Flick über die Müdigkeit der Mannschaft +++

Es ist noch keiner zu mir gekommen, um nach einer Pause zu fragen. Diese Saison wird eine große Herausforderung. Wir hatten kaum eine Vorbereitung. Es sind ganz andere Voraussetzungen als normalerweise. Wir müssen uns dem stellen. Meine Mannschaft hat eine hervorragende Mentalität. Es kann schon sein, dass der ein oder andere etwas müde ist. Aber auf dem Platz geben alle einhundert Prozent.

+++ Hansi Flick über Alexander Nübel und eine mögliche Leihe +++

Dazu kann ich nichts sagen. Wir sind mit Alexander Nübel sehr zufrieden und froh, ihn in unseren Reihen zu haben. Ob er gegen den BVB im Kader steht, entscheide ich morgen früh.

+++ PK des FC Bayern beginnt +++

Hansi Flick hat sich fast pünktlich auf dem Podium eingefunden. Es kann losgehen!

+++ Äußert sich Flick zum Transfer-Endspurt? +++

Noch knapp eine Woche hat der FC Bayern Zeit, seinen ausgedünnten Kader personell aufzurüsten. Gibt Flick Einblicke in den Transfer-Endspurt der Münchner?

+++ FC Bayern und BVB mit Niederlagen +++

Die Trophäe, die zwischen dem amtierenden Deutschen Meister und dem Pokalsieger (oder bei einem Double wie in der Vorsaison dem Vizemeister) ausgespielt wird, dient in der Regel als Standortbestimmung vor dem Saisonstart der Bundesliga. Durch den engen Terminplan schiebt sich dieser Supercup in diesem Jahr zwischen den zweiten und dritten Spieltag.

Während sowohl der FC Bayern (8:0 gegen den FC Schalke 04) als auch der BVB (3:0 gegen Gladbach) mit einem Ausrufezeichen in die Saison gestartet sind, mussten beide Team am zweiten Spieltag einen herben Dämpfer einstecken. Die Münchner kassierten eine 1:4-Pleite gegen 1899 Hoffenheim, der Revierklub verlor 0:2 beim FC Augsburg.