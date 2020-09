Offiziell! HSV holt Innenverteidiger

Christoph Worsch via www.imago-images.de

Maximilian Rohr hat sich dem HSV angeschlossen

Der Hamburger SV hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen Innenverteidiger vom FC Carl Zeiss Jena unter Vertrag genommen. Maximilian Rohr schließt sich dem HSV an.

Der 25-Jährige unterschreibt beim HSV einen Kontrakt bis Sommer 2022 und soll in erster Linie für die U21 der Rothosen spielen und "sich dort entwickeln und für weitere Aufgaben empfehlen". Das gab der Nord-Klub am Dienstag bekannt. Über die Höhe der Ablösesumme ist nichts bekannt.

"Dass Maximilian Rohr bei einer solchen Chance, nicht Nein sagen kann, ist absolut nachvollziehbar. Wir sind froh, dass der Transfer nun über die Bühne gegangen ist und damit auch das Thema zu einem für alle Seiten guten Ende gebracht wurde. Wir wünschen Maxi natürlich für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg in Hamburg", kommentierte Jenas Sportdirektor Tobias Werner den Deal auf "fc-carlzeiss-jena.de".

Transfer perfekt. Nachdem sich die Clubs über die Modalitäten verständigten, wechselt Maximilian #Rohr (25) vom #FCC zum @HSV und wird eine #Rothose. Wir wünschen ihm dort viel Erfolg und dem #HSV eine erfolgreiche Saison! Hier 👉https://t.co/cTYwlYecGr geht's zur Meldung. pic.twitter.com/TepkCNzsGk — FC Carl Zeiss Jena (@fccarlzeissjena) 29. September 2020

Der HSV war nicht der einzige Interessent an Maximilian Rohr

"Die Verhandlungen haben sich etwas hingezogen, auch weil mehrere Vereine Interesse an Maximilian Rohr gezeigt hatten. Es freut mich sehr, dass unser Mut, Maxi aus der Oberliga zu verpflichten, belohnt wurde und zeigt zudem, dass wir hier in Jena Spieler weiterentwickeln können. Jetzt wünschen wir Maxi viel Erfolg und dem HSV die Rückkehr in die Bundesliga", ergänzte FCC-Geschäftsführer Chris Förster.

2019/20 bestritt Rohr für Jena 25 Partien in der 3. Liga, konnte trotz dreier Treffer und einer Vorlage den Abstieg von Carl Zeiss aus der niedrigsten deutschen Profi-Liga jedoch nicht verhindern. Zuvor kickte der Defensivspieler bereits für den Nachwuchs des Karlsruher SC, die Jugend von Astoria Walldorf, den VfB Eppingen, den SSV Reutlingen, den SGV Freiberg.

In Jena wurde die 1,95-Meter-Kante zeitweise sogar im Sturmzentrum eingesetzt.