Riedles Rückblick auf "einzigartigen" BVB-Triumph 1997

imago sportfotodienst

Gewann 1997 mit dem BVB die Champions League: Karl-Heinz Riedle

Karl-Heinz "Air" Riedle hat in einem emotionalen Rückblick den Champions-League-Triumph von Borussia Dortmund im Jahr 1997 noch einmal Revue passieren lassen.

"Dieses Spiel war nicht nur für mich einzigartig, sondern auch für jeden BVB-Fan. Bis heute ist es der einzige Dortmunder Triumph in der Königsklasse, den vergisst keiner", sagte Riedle, Doppeltorschütze im damaligen Finale gegen Juventus Turin (3:1), gegenüber "Sport Bild".

Die Partie sei "das größte Spiel" seiner Karriere gewesen, so der Weltmeister von 1990. "Die Freude über meine Tore war groß, von solchen Momenten habe ich als kleiner Junge geträumt. Dass ich in dem Spiel einen großen Teil zu unserem historischen Triumph beisteuern würde, war mir da noch nicht wirklich bewusst."

Riedles Tore fielen in der 29. und 34. Spielminute - offenbar kein beruhigender Vorsprung für den BVB. Nach Alessandro Del Pieros Anschlusstreffer (64.) sei es nämlich "plötzlich heikel" geworden, erinnerte sich Riedle. Juventus habe "extremen Druck gemacht", Regisseur Zinédine Zidane scheiterte am Dortmunder Pfosten.

BVB-Feier im P1 mit "relativ viel Alkohol"

Doch das legendäre Lupfer-Tor von Joker Lars Ricken (71.) habe den Italienern dann "das Genick gebrochen", so Riedle, den Trainer Ottmar Hitzfeld inzwischen ausgewechselt hatte. "Auf der Bank haben wir gespürt: Jetzt gehört der Pokal uns."

Nach dem Appfiff habe er sich dann "auf dem Rasen in einer großen Jubeltraube" wiedergefunden, sagte Riedle. "Es war so viel Adrenalin, so viel Erleichterung, so viel Freude – wie im Rausch. Pure Glücksgefühle."

Der restliche Abend nach dem größten Erfolg der BVB-Vereinsgeschichte war ebenfalls von großen Emotionen geprägt - und von dem einen oder anderen alkoholischen Getränk. "Nach dem Triumph gab es im Hotel ein großes Siegerbankett. Von dort aus ging es später noch ins P1 – eine angesagte Diskothek in München. Da war aber relativ schnell relativ viel Alkohol im Spiel – deshalb sind die Erinnerungen an den Teil des Abends nicht mehr ganz so frisch", sagte Riedle, der seit 2014 als internationaler Markenbotschafter für den BVB arbeitet.