RB-Star schwärmt von Haaland: "Große Motivation für mich"

Liam McBurney via www.imago-images.de

Im Nationalteam Kollegen, in der Bundesliga Konkurrenten: BVB-Star Haaland und Leipzigs Sörloth

Nachdem eine feste Verpflichtung des zuvor geliehenen Patrik Schick nicht möglich war, schwenkte RB Leipzig um und holte den norwegischen Sturmtank Alexander Sörloth. Beim deutschen Champions-League-Teilnehmer sind die Erwartungen an den 24-Jährigen, der im Nationalteam neben BVB-Star Erling Haaland spielt, hoch.

Doch Sörloth fühlt sich für die neue Herausforderung bereit. Im Interview mit der "Sport Bild" sprach der amtierende Torschützenkönig der türkischen SüperLig (24 Treffer für Trabzonspor) nun über das Zustandekommen seines Wechsels.

"Ich habe viel mit meinem Vater gesprochen, aber auch mit Erling. Er hat mir alles über die Bundesliga erzählt, vor allem, dass es für Stürmer hier möglich sein kann, viele Tore zu schießen und dass die Spiele häufig mit offenem Visier geführt werden und hohes Tempo haben. Das hat mir alles sehr gefallen", betonte Sörloth, der RB 20 Millionen Euro kostete.

Die hohe Ablöse will der großgewachsene Angreifer so schnell wie möglich rechtfertigen. Bei seinem Debüt im Leipzig-Dress in Leverkusen blieb er nach früher Einwechslung allerdings noch torlos.

BVB-Star Haaland "eine große Motivation"

In der Bundesliga trifft Sörloth bald auch auf seinen Nationalmannschaftskumpel Erling Haaland, der bei Borussia Dortmund im Sturmzentrum gesetzt ist. Von seinem knapp fünf Jahre jüngeren Landsmann hält der Neu-Leipziger eine Menge.

"Ich bin zwar etwas erfahrener, aber seine Leistungen in der Bundesliga sind eine große Motivation für mich. Erling kam nach Deutschland und macht einfach seine Tore - ohne Kompromisse. Diese Mentalität haben wir gemeinsam: Wir sind torhungrig", zog Sörloth einen Vergleich zum BVB-Knipser.

Bei RB hat der Skandinavier bis 2025 unterschrieben. Am kommenden Spieltag hat er im Heimspiel gegen den FC Schalke die nächste Chance, sein Debüttor für Leipzig zu erzielen.