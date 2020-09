Pohjanpalo wechselt von Leverkusen nach Berlin

FIRO/FIRO/SID/

Joel Pohjanpalo wechselt zu Union Berlin

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat sich im Angriff verstärkt. Die Köpenicker leihen den finnischen Nationalspieler Joel Pohjanpalo von Bayer Leverkusen aus. Dies teilten beide Vereine am Mittwoch mit.

Der 26-Jährige, der zuletzt an den Zweitligisten Hamburger SV ausgeliehen war, soll in der kommenden Saison in Berlin Spielpraxis sammeln, im Anschluss besitzt Union eine Kaufoption. Pohjanpalo kommt in den ersten beiden deutschen Spielklassen auf 34 Tore in 111 Einsätzen.