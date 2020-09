Lange Sperre und Geldstrafe für Kabak nach Spuck-Attacke

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Lange Sperre für Ozan Kabak vom FC Schalke 04

Die Spuck-Attacke von Abwehrspieler Ozan Kabak vom FC Schalke 04 beim Heimspiel gegen Werder Bremen hat ein Nachspiel.

Der DFB-Kontrollausschuss hat Vorfall, der sich am Samstagabend bei der Niederlage gegen die Grünweißen ereignete (1:3), untersucht und eine Sperre von vier Spielen wegen krass sportwidrigen Verhaltens in der Form einer versuchten Tätlichkeit verhängt. Hinzu kommt eine Geldstrafe von 15.000 Euro.

Neben der bereits erwähnten Sperre fehlt Kabak noch ein weiteres Spiel, weil er in der Schlussphase wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war. Dass er Augustinsson anspuckte, hatte Schiedsrichter Markus Schmidt nicht wahrgenommen. Spieler und Verein haben dem Urteil am Mittwoch zugestimmt, es ist damit rechtskräftig

Kabak hatte sich noch am Samstagabend bei seinem Gegenspieler Ludwig Augustinsson entschuldigt, nachdem er ihn im Spiel angespuckt hatte.

"Es war keine Absicht, die Sicht von außen täuscht", schrieb der türkische Nationalspieler bei Twitter: "Ich habe so etwas noch nie gemacht und werde es auch niemals tun, da es einfach unsportlich ist. In jedem Fall, Entschuldigung an Ludwig."

Die Szene hatte nach dem Spiel für große Aufregung gesorgt. "Ich weiß, dass die Situation auf Schalke unruhig ist. Aber das ist ein Unding und eine klare Rote Karte", sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt bei "Sky". Der einen Tag später entlassene Schalke-Coach David Wagner meinte: "Ich kenne Ozan und bin überzeugt, dass es keine Absicht war."