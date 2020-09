FC Bayern München verlängert mit DFB-Ass

Karsten Lauer via www.imago-images.de

Kristin Deman hat beim FC Bayern verlängert

Kristin Demann hat ihren bis 2021 gültigen Vertrag beim FC Bayern München vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2023 verlängert.

"Ich freue mich sehr über die vorzeitige Vertragsverlängerung. Ich fühle mich in der Mannschaft und in München sehr wohl. Im Moment ist ein spannender Prozess bei uns im Gange und ich will ein Teil dieser Entwicklung sein, die am Ende hoffentlich von Erfolgen gekrönt wird", so die 27-jährige deutsche Nationalspielerin über ihre Beweggründe auf "fcbayern.com".

Und weiter: "Während und nach der Corona-Pause sind wir als Mannschaft sehr zusammengewachsen und durch die Neuzugänge wurden wir im Sommer nochmal richtig verstärkt. Es ist eine große Aufbruchstimmung spürbar. Alle arbeiten auf das gemeinsame Ziel Titel hin und ziehen dafür an einem Strang."

Cheftrainer Jens Scheuer ergänzte: "Kristin ist eine sehr wichtige Spielerin für unsere Mannschaft. Ihr Spielaufbau ist herausragend und macht sie zu einer starken und wichtigen Säule in unserem Team. Ihre Übersicht, ihr Spielverständnis und ihre Handlungsschnelligkeit sind sehr große Stärken, die sie in unser Spiel einbringt und mit denen sie der gesamten Mannschaft viel Sicherheit gibt. Deshalb freut es mich sehr, dass sich Kristin für unseren gemeinsamen, weiteren Weg entschieden hat und davon überzeugt ist."

Die Abwehrspielerin war 2017 von der TSG Hoffenheim zum dreimaligen Meister gewechselt, für den sie seitdem 58 Pflichtspiele (5 Tore) absolviert hat. Mit Turbine Potsdam war Demann 2011 und 2012 Meister geworden.