LASK-Vize Werner zu Transferendspurt

GEPA pictures/ Manfred Binder

LASK-Vizepräsident Jürgen Werner ist sich unsicher

Beim LASK hat sich in Sachen Transfers bisher einiges getan. Doch ganz scheint der aktuelle Bundesliga-Drittplatzierte der vergangenen Saison noch nicht mit seinem Kader fertig zu sein, denn in der Stahlstadt überlegt man einen weiteren Mann für die Offensive zu holen.

>> Liveticker: Rapid Wien gegen LASK

"Ich bin hin- und hergerissen. Wenn wir bis Winter in der Europa League spielen, dann wird es eng. Wir spielen einen aufwändigen Stil und müssen bei den Auswechslungen nachlegen können. Wenn wir nicht weiterkommen und Thomas Goiginger und Mamoudou Karamoko bald wieder ganz fit sind, dann würden wir uns vorne auf die Zehen treten, wenn wir jetzt noch einen holen", so LASK-Vizepräsident Jürgen Werner im Gespräch mit den Oberösterreichischen Nachrichten über einen möglichen Neuzugang für den Angriff.

Noch Platz im Sturm

Nach den Abgängen von João Klauss und Samuel Tetteh, steht bei den Linzern neben den jungen Talenten Mamoudou Karamoko und Thomas Sabitzer, nur noch U21-Teamstürmer Marko Raguž für die Offensivzentrale bereit. Husein Balic kann diese Position zwar auch ausfüllen, fühlt sich aber mehr auf dem Flügel wohl.

#GEMEINSAMSINDWIRLASK! Aktuell ist der gewohnte Support im Stadion nicht möglich - umso schöner, dass unsere Kapitäns-Schleife auch heuer ein Symbol der Verbundenheit ist: LASK-Fan Christian Horner hat sie gestaltet, Gernot Trauner wird sie mit Stolz tragen!🖤🤍 pic.twitter.com/yis0sG9v9b — LASK (@LASK_Official) 29. September 2020

Die Überlegungen einen weiteren Mann für die Sturmzentrale zu holen, scheint so nicht abwegig. Mit Marko Raguž plant man beim LASK aber jedenfalls, trotz Transfergerüchte, noch für diese Saison: "Es ist klug, wenn er diese Saison beim LASK bleibt - und dann schaut, dass er in eine tolle Liga kommt. Da unterstützen wir ihn auch dabei. Nach menschlichem Ermessen passiert in dieser Transferperiode nichts mehr."

Generell konzentriert man sich beim LASK in diesem Transfersommer sehr stark auf den Kauf von jungen, entwicklungsreichen Spielern wie man mit den Verpflichtungen von Emil Madsen, Yevgen Cheberko oder auch Fredy Valencia gesehen hat. Jürgen Werner sieht darin auch die Basis für die zukünftige Ausrichtung des LASK: "Da haben wir die Zukunft des LASK eingekauft. Das sind alles 18-, 19-, 20-jährige Burschen, von denen ich weiß, dass wir mit ihnen nach einer Zeit, die alle bei uns brauchen, gut aufgestellt sind."

red