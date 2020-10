Kabak Wunschkandidat beim AC Mailand?

unknown

Der AC Mailand hat offenbar Interesse an Ozan Kabak vom FC Schalke 04

Der 18-malige italienische Fußballmeister AC Mailand will offenbar Abwehrspieler Ozan Kabak von Bundesligist FC Schalke 04 verpflichten.

Der 20 Jahre alte türkische Nationalspieler gilt als Wunschkandidat von Milans Sportchef Paolo Maldini, der 15 Millionen Euro für Kabak ausgeben möchte. Dies berichtete die "Gazzetta dello Sport" am Sonntag. Schalke 04 fordert angeblich 20 Millionen Euro für den Youngster.

Als weiterer Kandidat kommt für Milan der Schalker Verteidiger und serbische Nationalspieler Matija Nastasic (27) infrage, den die Mailänder jedoch nur auf Leihbasis mit Kaufoption übernehmen wollen.

Die finanziell angeschlagenen Königsblauen sollen es hingegen laut Medienberichten bevorzugen, den Profi, der seit 2015 in Gelsenkirchen unter Vertrag steht, komplett zu transferieren. Nastasic hatte bereits in der Saison 2011/12 in der Serie A bei der AC Florenz gespielt.